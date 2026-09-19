出席市議員張維倩會員大會 蘇巧慧：新世代拚出新北新時代

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席新北市議員張維倩「小倩之友會員大會」，與現場近百桌鄉親熱情互動。蘇巧慧一踏入會場便受到眾人夾道歡迎，齊聲高喊「蘇巧慧凍蒜！」，甚至有熱情支持者特地穿上帶有蘇巧慧親筆簽名的上衣，激動上前要求合照，氣氛十分熱烈。

蘇巧慧指出，張維倩曾擔任民進黨新北市議會黨團總召，帶領新北隊大力監督市政，張維倩也發揮自身法律專業，不僅長期在第一線為兒少與婦幼權益發聲，同時積極改善地方交通環境。蘇巧慧表示，盼中和鄉親繼續支持，讓優秀又專業的張維倩繼續留在議會，為市民朋友爭取更多福祉。

蘇巧慧表示，中和匯聚數千家中小企業，並擁有電子零組件、精密機械、印刷及生醫等產業聚落，是新北產業重鎮，未來她將打造中和成為「數位轉型」領航區。「新北就要迎接新時代！」，蘇巧慧強調，盼未來有機會帶領市府落實「簡政便民」，並透過政策引導，降低中小企業導入AI等新興工具的門檻，讓市民生活更便利、產業全面升級。