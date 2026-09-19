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光復救災牽起緣分 季連成讚張峻「他現在是議長，未來是縣長」

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
行政院政委季連成（左）受邀到花蓮出席中區鄉鎮基層座談會，透露獲邀擔任議長張峻（左）的防災顧問，未來張峻當縣長，他永遠是花蓮縣政顧問。記者王燕華／攝影
行政院政委季連成（左）受邀到花蓮出席中區鄉鎮基層座談會，透露獲邀擔任議長張峻（左）的防災顧問，未來張峻當縣長，他永遠是花蓮縣政顧問。記者王燕華／攝影

參選花蓮縣長的議長張峻今天在光復鄉舉辦中區鄉鎮座談會，受邀出席的行政院政委季連成談到張峻，笑稱「他現在是議長，未來是縣長」，並透露獲邀擔任張峻的防災顧問，未來張峻當縣長，他永遠是花蓮縣政顧問。

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不過，他會後解釋，這番話並不是政治表態，而是要強調對防災的重視。他認為，防災不應該有意識形態與政黨之分，只要有人將防災擺在第一位，邀請他擔任防災顧問都會樂意；還笑說，「希望全台灣每一個縣市首長都聘我當防災顧問」，需要用到他的防災專業，一定義不容辭。

季連成也說，張峻在去年馬太鞍堰塞湖災害期間全程參與，許多防災重點他都是與張峻溝通，任何人來問他關於防災工作，他都樂意做意見交換。

季連成在去年光復鄉洪災時坐鎮指揮，付出極大心力，讓搶災工作順利進行，議長張峻今天在光復鄉公所舉辦中區鄉鎮防災座談會，邀請萬榮、瑞穗、鳳林、光復的鄉鎮長、代表及村里長參加，也特別請來季連成與地方溝通，並向季連成表示感謝。

會中，在地縣議員蔡依靜表示，馬太鞍溪北堤河道治理工程緊急興建第一道超級堤防，要向北延伸740公尺，興建第二道防線，總計需徵收約340公頃。

她認為，土砂區是重建工程，中央應該明確區分緊急工程與重建方案，不是只做河川工程，要做整體流域規畫，且必須讓部落參與討論共同決策。季連成回應，會把地方意見帶回研議。

對於季連成樂當防災顧問，張峻說，他要成立跨黨派花蓮改革治理聯盟，邀請和碩董事長童子賢擔任總召，也會請季連成將軍幫忙，希望以專業治理，讓花蓮徹底改變。

行政院政委季連成（站立者）受邀到花蓮出席中區鄉鎮基層座談會，與地方人士面對面溝通。記者王燕華／攝影
行政院政委季連成（站立者）受邀到花蓮出席中區鄉鎮基層座談會，與地方人士面對面溝通。記者王燕華／攝影

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