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蔣萬安鳳山挺柯志恩、沈伯洋愛河助賴瑞隆 藍綠高雄大拚場

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
賴瑞隆、沈柏洋今天在高雄進行愛河走讀活動，希望南北連線贏得勝選。記者劉學聖／攝影
賴瑞隆、沈柏洋今天在高雄進行愛河走讀活動，希望南北連線贏得勝選。記者劉學聖／攝影

高雄市長選戰升溫，藍綠今天在高雄同步展開輔選行程，形成「北高連線」大拚場。國民黨高雄市長參選人柯志恩下午在鳳山舉辦首場大型造勢，邀請台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川及前立法院長王金平站台；民進黨高雄市長參選人賴瑞隆則邀請民進黨台北市長參選人沈伯洋南下，走讀愛河灣、參與水上活動，藍綠各自找來北部政治人物助陣，不但話題十足，現場也湧入上萬支持者，選戰正式進入激烈肉搏階段。

2026九合一選舉

柯志恩下午在捷運鳳山西站旁舉辦首場大型造勢，選在人口眾多的鳳山作為起點，蔣萬安也親自南下站台。蔣萬安晚間還預計陪同柯志恩前往六合夜市。

另一邊，賴瑞隆則把競選行程拉到愛河灣，邀請近期在台北形成「洋流」話題的沈伯洋南下合體，兩人以走讀港灣、親近市民的方式與藍營造勢活動隔空較勁。相關活動以愛河灣為主軸，呈現不同於大型造勢的輕鬆路線。

同一天、不同場景，蔣萬安與沈伯洋分別陪同藍綠高雄市長參選人亮相，也讓這場高雄市長選戰多了「雙北南下」的話題。隨著選舉進入倒數階段，藍綠陣營接連安排今天蔣萬安、沈伯洋同日現身高雄，也點燃年底選戰戰火。

柯志恩、蔣萬安今天在高雄鳳山造勢，拉抬藍營氣勢。記者劉學聖／攝影
柯志恩、蔣萬安今天在高雄鳳山造勢，拉抬藍營氣勢。記者劉學聖／攝影

賴瑞隆、沈柏洋今天在高雄進行愛河走讀活動，希望南北連線贏得勝選。記者劉學聖／攝影
賴瑞隆、沈柏洋今天在高雄進行愛河走讀活動，希望南北連線贏得勝選。記者劉學聖／攝影

柯志恩、蔣萬安今天在高雄鳳山造勢，拉抬藍營氣勢。記者劉學聖／攝影
柯志恩、蔣萬安今天在高雄鳳山造勢，拉抬藍營氣勢。記者劉學聖／攝影

柯志恩、蔣萬安今天在高雄鳳山造勢，拉抬藍營氣勢。記者劉學聖／攝影
柯志恩、蔣萬安今天在高雄鳳山造勢，拉抬藍營氣勢。記者劉學聖／攝影

賴瑞隆、沈柏洋今天在高雄進行愛河走讀活動，希望南北連線贏得勝選。記者劉學聖／攝影
賴瑞隆、沈柏洋今天在高雄進行愛河走讀活動，希望南北連線贏得勝選。記者劉學聖／攝影

柯志恩、蔣萬安今天在高雄鳳山造勢，拉抬藍營氣勢。記者劉學聖／攝影
柯志恩、蔣萬安今天在高雄鳳山造勢，拉抬藍營氣勢。記者劉學聖／攝影

賴瑞隆、沈柏洋今天在高雄進行愛河走讀活動，希望南北連線贏得勝選。記者劉學聖／攝影
賴瑞隆、沈柏洋今天在高雄進行愛河走讀活動，希望南北連線贏得勝選。記者劉學聖／攝影

柯志恩、蔣萬安今天在高雄鳳山造勢，拉抬藍營氣勢。記者劉學聖／攝影
柯志恩、蔣萬安今天在高雄鳳山造勢，拉抬藍營氣勢。記者劉學聖／攝影

蔣萬安 沈伯洋 2026九合一選舉 高雄市選舉 柯志恩 賴瑞隆 國民黨 民進黨 愛河 鳳山

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