謝衣鳯想選彰縣長被家人阻攔…今謝典霖父子遭押 他：越躲被追殺更厲害

彰化縣議長謝典霖和父親謝新隆涉嫌賄選遭羈押，震撼政壇。醫師沈政男今天表示，將焦點拉回幾個月前的彰化縣長選戰布局，指立委謝衣鳯當時有意參選彰化縣長，卻遭父母、弟弟阻止，原因是擔心民進黨及賴清德追擊；如今謝典霖父子反因賄選案遭羈押，沈政男直言，「你越怕越躲，被追殺得更厲害」。

沈政男表示，謝家3代從政40多年，歷經10多次選舉，過去謝家成員未曾因賄選或貪汙遭起訴或判刑，這次卻因6月23日在彰化縣議會舉辦的餐會，被控替遠親、溪湖鎮長參選人陳貞妃助選而遭羈押，讓他質疑謝家這次究竟是選舉方式改變，還是司法偵辦的時機與理由有所不同。

他認為，案件爭議包括餐會距離投票仍有數個月，如何認定請客吃飯與投票支持之間存在對價關係；此外，謝典霖並非為自己競選，而是替遠親助選，「有必要冒這樣的風險嗎？」他也質疑，地方民代過去類似餐會不少，為何這次在相關人士提出質疑後，檢調展開大動作偵辦。

他認為，距離投票僅剩2個多月，謝典霖遭羈押禁見後，如何繼續參選議員及競逐議長？如果最後司法認定無罪，選舉期間所造成的政治代價又由誰承擔？

沈政男進一步檢視謝家的縣長布局，認為謝衣鳯幾個月前有意參選縣長時，謝新隆、謝典霖卻加以阻止，主要是擔心民進黨及賴清德追擊。他認為，這種「怕被追殺所以不選」的策略，結果可能適得其反，「當初如果讓她選，反而可以得到民意支持」。