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影／凍蒜聲震天價響！蔣萬安、李四川與柯志恩「北高連線」 鳳山大造勢破3萬人
國民黨高雄市長參選人柯志恩「大風起！高雄勝利大會」今天下午在鳳山登場，柯志恩採取「北高連線」策略，邀請台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川站台助選，三人合體進場時支持者爭相握手、秩序一度混亂導致寸步難行，近百公尺走了10分鐘之久，造勢會氣氛達到最高潮。
柯志恩首場鳳山造勢大會今天下午3時30分開始，立法院前院長王金平、競選總部主委王金平率總幹事蕭漢俊、總指揮莊啟旺、總督導黃昭順等人登台演說。
下午4時45分，蔣萬安、李四川、柯志恩三人大進場，過程中許多支持者爭相握手致意，行進困難，短短百公尺走了10分鐘，現場高喊「柯志恩凍蒜」、「李四川凍蒜」、「蔣萬安凍蒜」、「議員全壘打」，現場氣氛達到最高潮。
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