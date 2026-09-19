張志豪大員山挺豪後援會今成立 10月17日成立競選總部

2026選舉倒數70天，民進黨新北市議員參選人張志豪「大員山挺豪後援會」，今天上午舉辦成立茶會，陸委會副主委梁文傑、立委林俊憲、台北市議員簡舒培、台灣醫事法律協會羅浚晅醫師等人到場站台支持。

簡舒培表示，張志豪過去從基層服務起步，擁有地方及市政經驗，任內也持續關注長輩福利、兒童遊具及無障礙設施等議題。梁文傑則指出，張志豪過去長期投入地方服務，這次重新參選，希望能將過去累積的經驗帶回議會。

立委林俊憲一早從台南北上站台力挺，提及志豪作為他的黨部發言人後輩，是個表現優良也深受賴清德總統信任的幹部，同時作為三寶爸，是最了解如何養育小孩、了解親子需求的候選人。儘管上次選戰失敗，志豪也不放棄，努力吸收經驗，繼續堅定為中和鄉親服務，請大家支持這位認真打拼的優秀青年，讓他高票當選，繼續為中和做事。

民進黨新北市議員參選人張志豪「大員山挺豪後援會」，今天上午舉辦成立茶會，陸委會副主委梁文傑、立委林俊憲、台北市議員簡舒培等人到場站台支持。圖／張志豪競辦提供