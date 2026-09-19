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基隆選舉白熱化！南投縣長許淑華力挺謝國樑 搭觀光巴士訪彩色屋

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
南投縣長許淑華力挺謝國樑，搭雙層觀巴訪彩色屋，讚市政有成。記者游明煌／攝影
南投縣長許淑華力挺謝國樑，搭雙層觀巴訪彩色屋，讚市政有成。記者游明煌／攝影

基隆市長選舉白熱化，繼李四川上周與基隆市長謝國樑合體後，南投縣長許淑華今下午也到基隆交流，一起搭乘雙層觀光巴士參訪正濱漁港彩色屋、公私協力漢堡公車亭，為基隆市政加持，也將出席出席「挺善樑」基層座談會，力挺謝國樑連任，

2026九合一選舉

許淑華今天下午3時30分到基隆城際轉運站，謝國樑親自接待，許淑華說，她和謝國樑是同年同月同日生，兩人今年都競選連任，今天特別到基隆互相加油打氣，並展開學習之旅，因為南投也正在規畫城際轉運站及雙層觀光巴士，特別到基隆來看看基隆的雙層觀光巴士如何佳評如潮，帶動觀光人潮。

許淑華表示，基隆是海洋城市，山海景點都非常的漂亮，南投是山城，這幾年因為國旅受到比較大的挑戰，未來希望中部八個縣市能夠擴大與北北基桃相互合作，尤其基隆有很多市區建設有成、觀光景點如和平島彩色屋、熱狗公車亭等也都很有特色，施政成果受到肯定，先預祝謝國樑可以高票連任。

謝國樑則說，許政華執政下滿意度相當高，也是基隆學習的對象，今天就基隆雙層觀光巴士的推展經驗及基隆港文化觀光產業與許淑華就市政交流學習，也互相加油打氣。

雙層觀光巴士以「不趕路的城市旅行」為概念，自基隆城際轉運站出發，沿途串聯沙灣歷史文化園區、正濱漁港色彩屋、國立海洋科技博物館及八斗子車站等熱門景點，旅客可從開闊的雙層視角欣賞港灣、海岸線與城市街景，深入體驗基隆山海交織的人文風貌。

南投縣長許淑華力挺謝國樑，搭雙層觀巴訪彩色屋，讚市政有成。記者游明煌／攝影
南投縣長許淑華力挺謝國樑，搭雙層觀巴訪彩色屋，讚市政有成。記者游明煌／攝影

南投縣長許淑華力挺謝國樑，搭雙層觀巴訪彩色屋，讚市政有成。記者游明煌／攝影
南投縣長許淑華力挺謝國樑，搭雙層觀巴訪彩色屋，讚市政有成。記者游明煌／攝影

2026九合一選舉 基隆市選舉 南投縣選舉 許淑華 謝國樑

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