影／柯志恩鳳山2萬人造勢 王金平開砲高雄：外表金光閃閃內裡生鐵鏽

國民黨高雄市長參選人柯志恩今在鳳山舉辦「大風起高雄勝利大會」首場萬人造勢，主辦單位預估湧入2萬人。年逾80歲競選總部主任委員、前立法院長王金平率先登台助講，高喊自己為了故鄉「撩落去」再投入選戰，他並痛批高雄近年大型建設「外表金光閃閃、內裡生鐵鏽」，淹水、道路天坑未解決，呼籲選民給柯志恩一次機會。

王金平表示，很多人問他「80多歲的王金平為什麼還要再次投入選戰？」他生在高雄、喝高雄水、吃高雄米，對故鄉有深厚感情，為了高雄未來發展，也想到年輕人的盼望，高雄下一步該怎麼走，決定再次站出來。

他細數高雄發展，指出從愛河整治、港區改造，到駁二、衛武營、流行音樂中心、輕軌、捷運等建設陸續完成，高雄確實變漂亮了，科技產業進駐、投資增加，也讓地方經濟發展受到期待。

但話鋒一轉，他提到，高雄房價也跟著上漲，一般薪資階級追不上，傳統產業面臨轉型壓力，原縣區鄉親是否同樣受到照顧，也是下一任市長必須面對的課題。

王金平更點出，近期高雄一場大雨，有些地方仍會淹水，部分道路仍坑坑洞洞、崎嶇不平，一些長者看病、搭車仍不方便，這些問題不是為了選舉才提出批評，而是要提醒下一任高雄市長，不能只做漂亮的表面工程，更應傾聽人民心聲、處理市民真正的需要。

談到柯志恩，王金平說，4年前柯志恩敗選後沒有離開高雄，而是選擇留下來，走遍每一區，從市區走到農村、從山區走到海邊，在與市民生活接觸中了解高雄不足與地方需求。

他強調，擔任柯志恩競總主委不只是要幫她助選、當選，更要替她這4年堅持作見證，呼籲選民讓柯志恩有機會服務高雄，若她當選市長，一定能讓高雄從「外表金光閃閃、內裡生鐵鏽」變成裡裡外外都漂亮的城市。

王金平說，自己一生從政，外界稱他「公道伯」，這3字對他來說是責任、而非讚美，政治可以競爭，但不能沒有公道，政黨可以不同，但不能彼此仇視，選舉一定會分輸贏，卻不能因此撕裂社會。

他批評，每逢選舉抹黑、抹紅、造謠、仇恨層出不窮，把對手形容成十惡不赦的敵人，不同立場的同胞也被視為敵人，希望這次高雄選舉能走出不同路線，「我們不抹黑、不抹紅，不用仇恨煽動選票，也不靠撕裂台灣換取勝利」。

王金平喊話，選舉只有一時，高雄人選後仍生活在同一座城市、走同樣的路、喝同樣的水，期待這場選戰不只要爭取勝選，更要讓不同陣營選後重新合作，勝選不是另一場鬥爭的開始，應該是和解與合作的開端。

他喊出為了故鄉自己願意再度撩落去，並號召支持者做伴打拚，讓高雄更好，期盼這場選舉證明選舉可以激烈，政治仍然有溫度。

國民黨高雄市長參選人柯志恩今在鳳山舉辦「大風起高雄勝利大會」首場萬人造勢，主辦單位預估湧入2萬人。記者郭韋綺／攝影

國民黨高雄市長參選人柯志恩今在鳳山舉辦「大風起高雄勝利大會」首場萬人造勢，主辦單位預估湧入2萬人。記者郭韋綺／攝影