鄭麗文屏東幫蘇清泉站台 轟賴政府海巡艦贈菲律賓在漁民傷口上撒鹽

國民黨主席鄭麗文今天到屏東縣潮州鎮出席造勢活動，幫黨籍縣長參選人蘇清泉及各級參選人站台，現場聚集超過數千名支持者。鄭麗文痛批民進黨治國沒半步，高喊「屏東大團結」、「國民黨大勝利」，盼鄉親用選票支持蘇清泉、支持故鄉。

鄭麗文批評賴政府擬將除役海巡艦「金門艦」贈送菲律賓，是在漁民傷口上撒鹽。她說並非反對台灣與菲律賓交朋友或互贈禮物，但可選擇的項目很多，為何偏偏送出保護台灣漁民任務的海巡艦？

鄭麗文表示，過去曾有漁民在海上流血甚至犧牲生命，政府應保護人民，如今卻宣稱台菲海上爭議已經減少，但實際情況並非如此，而是漁民認為沒有政府支持，為了自身安全只能退出原本可以作業的海域。

她表示，台灣股市及高科技產業表現亮眼值得肯定，但多數民眾未必能分享這波紅利，農業、漁業、傳統產業、觀光服務業仍面臨壓力，政府不能只看見少數亮眼產業，應提出具體措施，照顧農漁民及基層勞工。

她也稱讚蘇清泉是土生土長屏東人，也是醫者有顆慈悲的心，在民進黨長期執政下，屏東看不見機會，他才堅持站出來參選。也呼籲鄉親用選票支持蘇清泉，也支持自己故鄉。

國民黨主席鄭麗文今天到屏東縣潮州鎮出席造勢活動，幫黨籍縣長參選人蘇清泉及各級參選人站台。記者潘奕言／攝影