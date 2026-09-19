航空城設高階IC載板專區黃世杰批違背產發原則 桃市府：總統支持

桃園市長張善政日前宣布航空城產三專區將規畫40公頃高階IP載板專區，預計2028年與廠商進場整地；民進黨桃園市長參選人黃世杰質疑政策違背航空城產業發展目標，批評「為了選舉急拋議題」。市府回應，黃的觀念還停留在早期，完全忽略產業製程及汙染防治技術早大幅進步。

黃世杰表示，競選辦公室近期接獲航空城預定地及周邊居民的陳情，表達對PCB專區設置的焦慮與不滿。PCB產業固然是高科技供應鏈中不可或缺的一環，對產業發展有其重要性，但產業推動絕不能建立在犧牲居民生活品質與環境安全之上。

黃世杰說，當初桃園航空城的產業規畫明確以低污染、低耗能、低耗水、高附加價值的「三低一高」為核心原則，旨在打造永續且宜居的綠色新城。然而， PCB製造過程涉及高度用電、用水及以及汙水處理，張善政強推PCB專區進入航空城，已明顯違反當初的產業發展方向，更嚴重違背了市府過去對在地居民的公開承諾。

黃世杰說，市府至今尚未提出任何實質的廢水處理、汙染防治或綠能配套措施，甚至沒有與在地民溝通，冒然定調的傲慢霸道決策，令人無法接受。張善政為了選舉倉促宣布政策已經不是第一次，包含龍科三期、幼獅二期擴大案等，都是沒有配套，「反對沒有配套的產業專區設置」。

桃園市政府表示，黃世杰仍拿過去傳統PCB產業的汙染印象，看待今日AI及半導體供應鏈所需的高階IC載板，完全忽略產業製程及污染防治技術早已大幅進步。賴清德總統前兩天到桃園跟市長同台，公開呼應且支持PCB等產業建立專屬園區，黃世杰一心只有如何抹黑市長，連總統認同的計畫都能汙名化，選舉選到不講任何道理，令人遺憾。

市府表示，市府從未放棄降低環境衝擊、提高產業附加價值的方向，但時至今日，高階IC載板的產業定位、製程技術、汙染防治及園區管理方式都已大幅升級。IC載板是連接晶片與電路板的關鍵元件，也是PCB產業高階製程發展的重要方向，市府不是把傳統PCB產業搬進航空城，而是把AI時代需要的高階IC載板產業鏈留在桃園。

此外，高階IC載板製程及汙染防治技術早已升級，不能再用傳統PCB的污染印象看待。今天不是放棄「三低一高」，而是科技及製程進步後，讓桃園更有條件在降低環境衝擊的同時，引進高附加價值的下一世代產業。

市府強調，設置專區就是為了集中管理，並非黃世杰口中「零配套」，高階IC載板需要穩定且充足的水電，市府也早已著手規畫。用電部分，將專案協助企業向台電申請161kV特高壓用電，用水部分將整合自來水、再生水等資源。

市府表示，賴清德總統17日在桃園企業聯合會活動公開表示中央支持推動PCB等產業建立專屬園區，當天也有民進黨籍議員在場，不分黨派都對地方發展給予支持。黃世杰嘴巴喊支持AI產業發展，但只要市府提出具體產業布局就反對，這種只考慮選舉而不是真正為地方和產業著想的言行，相信市民自有公斷。