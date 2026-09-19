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綠能你不能？蕭美琴站台何欣純送炒麵餐盒 江和樹：一看就知道超過30元

聯合報／ 記者趙容萱陳敬丰／台中即時報導
民眾黨台中市議員江和樹說，蕭美琴今到大里為何欣純站台，現場提供一整盒的炒麵。圖／江和樹提供
民眾黨台中市議員江和樹說，蕭美琴今到大里為何欣純站台，現場提供一整盒的炒麵。圖／江和樹提供

中秋節將至，全台各地籌辦中秋晚會、廣邀地方民代捐摸彩品，因彰化縣議長謝典霖涉案風波，掀起「撤贊助、追禮品」潮。民眾黨台中市議員江和樹昨曝參選人都恐慌了，連送水都停了；江和樹今發現，副總統蕭美琴到台中為民進黨台中市長參選人何欣純站台助選，現場發放炒麵餐盒，一看就知道超過30元，但「跟著『信賴台灣』走，相信我們也一定會沒事」。

2026九合一選舉

江和樹昨天說，他到年底有12場親子活動全取消、中秋到廟煮麻油雞、炒麵、慰問守望相助隊送泡麵、送車路跑送水等也取消，連昨晚中秋晚會摸彩品也全部拿回來，基層參選人陷入恐慌，很怕被指控存在「對價關係」被抓去問。

江和樹今表示，現在全台基層參選人最在意的是，舉辦活動是否可以提供台灣小吃？蕭美琴今到台中大里為何欣純站台，現場有提供台灣小吃，根據支持者提供的照片和影片，現場提供是一整盒的炒麵，上面還有一根香腸、滷蛋，以及阿給，一看就知道超過30元。

江和樹指出，我們就跟著信賴台灣走，應該就沒事了，因為我們現在真的也不知道說，到底台灣小吃可不可以辦，啊可以辦到什麼程度。當然，我們就跟著領袖走，領袖沒事，我相信我們也一定會沒事我們繼續加油。

江和樹說，台中有很多好吃的在地美食，參選人辦活動推廣台灣小吃、讓鄉親感受地方熱情，本來就是很正常的事。只要公開透明，大家都應該能夠安心辦活動，不要因為政黨不同，做法就不同。

江和樹強調，人民要的很簡單，就是公平。今天蕭美琴來台中站台，讓大家看見台灣小吃也能成為活動的一部分；希望未來每一名參選人都能安心推廣在地美食，讓選舉多一點人情味。

民進黨台中市長參選人何欣純（左二）大里霧峰後援會今成立，副總統蕭美琴（中）上台助講。記者趙容萱／攝影
民進黨台中市長參選人何欣純（左二）大里霧峰後援會今成立，副總統蕭美琴（中）上台助講。記者趙容萱／攝影

民眾黨台中市議員江和樹昨天說，他現在連往年中秋慰問守望相助隊送泡麵當點心，今年都不敢送，全都收回來了。圖／江和樹提供
民眾黨台中市議員江和樹昨天說，他現在連往年中秋慰問守望相助隊送泡麵當點心，今年都不敢送，全都收回來了。圖／江和樹提供

民眾黨台中市議員江和樹說，蕭美琴今到大里為何欣純站台，現場提供一整盒的炒麵。圖／江和樹提供
民眾黨台中市議員江和樹說，蕭美琴今到大里為何欣純站台，現場提供一整盒的炒麵。圖／江和樹提供

蕭美琴 江和樹 何欣純 2026九合一選舉 台中市選舉 炒麵 謝典霖

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