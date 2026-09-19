竹北市長選舉藍白合破局 柯文哲：未簽合作協議易各說各話

竹北市長選展藍白合破局，民眾黨創黨主席柯文哲今日受訪直言，他發現竹北的問題關鍵在於「沒有簽署合作協議」，導致事後容易各說各話，他認為兩個政黨原則是「可合作時合作、需競爭時競爭」但不應在能合作強行對抗，需建立制度，當每次發現問題就進行改正，制度將越來越完善。

今柯文哲與中和區議員參選人陳怡君出席小草聯盟總會主辦的戰鬥陀螺大賽時受訪表示，政黨運作則是「可合作時合作、需競爭時競爭、須對抗時對抗」，不應在能合作時強行對抗。對於竹北選情風波，他坦言，沒有明確政黨協議，合作就容易陷入紛爭。

柯文哲也以日本政治經驗為借鏡。他指出，日本自民黨與維新會在短短一周內就能簽署政黨協議，主要是日本具備30年聯合政府的文化習慣，台灣並非世界上最先進國家，別的國家的長處，我們還是應該要學習，他也認為「分工合作、聯合政府與共融社會」是比較文明的社會比較容易做到。

對於政黨合作，柯文哲表示他對事件有比較正面的看法，他舉例就好比一個醫生特別是外科醫生，不可能開刀的死亡率是零，好的外科醫生只是開刀後的併發症比較少，但不是絕對沒有，只是說每次遇到問題時就改進，讓系統會越來越好。

媒體詢問未來是否有機會在新北市與市長侯友宜及副市長李四川同台？柯文哲透露，民眾黨內部有明確分工，因黃國昌需專注立法院與黨務，他自己多被分配到雙北以外的中南部區域跑行程，在新北活動的機會相對少，今日活動實屬少數例外。