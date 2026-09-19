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柯志恩「大風起」首場造勢鳳山開場 破萬人揮旗高喊「翻轉高雄」

聯合報／ 記者徐白櫻郭韋綺／高雄即時報導
「大風起！柯志恩高雄勝利大會」今天下午在鳳山登場，一開場主持人就喊已經突破1萬人。記者徐白櫻／攝影
「大風起！柯志恩高雄勝利大會」今天下午在鳳山登場，一開場主持人就喊已經突破1萬人。記者徐白櫻／攝影

國民黨高雄市長參選人柯志恩首次大造勢選擇鳳山出發，「大風起！柯志恩高雄勝利大會」今天下午在鳳山捷運站旁登場，立法院前院長王金平出面號召各地支持者，另有台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川專程南下高雄助陣，活動開場後，現場椅子座無虛席，主持人喊現場人數超過1萬人，眾人跟著競選歌曲搖旗大喊「翻轉高雄」。

2026九合一選舉

鳳山是高雄人口最多的行政區，柯志恩選在捷運站旁空地舉辦造勢會，因天氣十分炎熱，現場主持人提醒現場民眾要小心走路，以及補充水分、避免中暑，不少支持者撐陽傘、戴帽子，頂著烈日熱情相挺柯志恩。

造勢大會今天下午3時30分在象徵旗開得勝的戰鼓聲中開場，隨後啦啦隊員上台帶動唱競選歌曲「世界高雄」，全場支持者揮旗吶喊，氣氛相當歡樂。

柯志恩競選辦公室指出，造勢大會3時30分開始後，競選總部主任委員、立法院前院長王金平首先登台演說，4時45分進入最高潮，台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川將與柯志恩一起大進場，最後由柯志恩在5時16分壓軸登台演說。

啦啦隊員帶動現場觀眾一起唱競選歌曲「世界高雄」，場面相當歡樂。'記者徐白櫻／攝影
啦啦隊員帶動現場觀眾一起唱競選歌曲「世界高雄」，場面相當歡樂。'記者徐白櫻／攝影

「大風起！柯志恩高雄勝利大會」今天下午在鳳山登場，一開場主持人就喊已經突破1萬人。記者徐白櫻／攝影
「大風起！柯志恩高雄勝利大會」今天下午在鳳山登場，一開場主持人就喊已經突破1萬人。記者徐白櫻／攝影

「大風起！柯志恩高雄勝利大會」今天下午在鳳山登場，高雄氣候炎熱，不少支持者撐著陽傘力挺柯志恩。記者徐白櫻／攝影
「大風起！柯志恩高雄勝利大會」今天下午在鳳山登場，高雄氣候炎熱，不少支持者撐著陽傘力挺柯志恩。記者徐白櫻／攝影

柯志恩 鳳山 2026九合一選舉 高雄市選舉 蔣萬安 李四川 王金平 國民黨

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