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回憶2024總統選舉藍白合破局 柯文哲：失敗是意料之中的事

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
民眾黨創黨主席柯文哲(左)今與中和區議員參選人出席戰鬥陀螺大賽活動。記者林媛玲／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲(左)今與中和區議員參選人出席戰鬥陀螺大賽活動。記者林媛玲／攝影

年底縣市長選舉藍白合作成外界關注焦點，民眾黨創黨主席柯文哲的妻子陳佩琪醫師昨在臉書提及，回想2023 年的藍白整合會議過程，當時柯文哲眼神茫然空洞無神，更指讓人懷疑為何要答應這種讓趴民調？ 今柯文哲出席活動時受訪表示，在野本就需時間磨合，過去沒有聯合競選的經驗與前例，藍白合破局是意料中事。

2026九合一選舉

柯文哲今與新北市中和區議員參選人陳怡君受邀出席由小草聯盟總會主辦的戰鬥陀螺大賽活動，對於妻子陳佩琪的發文，柯文哲說，現在回想起2024 藍白合破局也不奇怪，因大家要知道在整個華人歷史上沒有聯合政府、聯合競選的先例及經驗，大家都沒經驗的狀態下要去做一件事，本就需經過很多的磨合。

柯文哲說，哪個政黨要合作怎麼會沒有簽共同政見，尤其當要選總統時，兩個政黨要合作要面對的是兩岸關係、國際關係，一些基本定位總要先講好，包括共同的政見是哪些？有爭議的是哪些？對有爭議的要怎麼處理？最可笑的是連民調怎麼比都沒有講，那個統計誤差是什麼？大家腦袋裡面統計誤差這最多就 3% 而已，怎麼會變6%，所以破局是預料中的事。

柯文哲強調，現在比較重要的是面對第一次的失敗，重點是要檢討改進，像2026藍白合作，至少除了竹北、新竹縣以外，其他的還是按部就班走，就是一次比一次進步，當2026 結束以後，我們還是會寫檢討報告，下次就知道說有哪些要改進，對於共融社會、聯合政府是我們的理想，但就是要把它制度化，這還是需要時間及很多磨合。

民眾黨創黨主席柯文哲(左)今與中和區議員參選人出席戰鬥陀螺大賽活動。記者林媛玲／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲(左)今與中和區議員參選人出席戰鬥陀螺大賽活動。記者林媛玲／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲(左)今與中和區議員參選人出席戰鬥陀螺大賽活動前受訪。記者林媛玲／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲(左)今與中和區議員參選人出席戰鬥陀螺大賽活動前受訪。記者林媛玲／攝影

藍白合 柯文哲 陳佩琪 2026九合一選舉

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