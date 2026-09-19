蔣萬安退通告、要求先給訪綱？她怒轟「還能一直洗」不造謠不會選舉

台北市長蔣萬安何時上趙少康、王偉忠的節目，受到關注。有人在脆上說自己夢到「蔣萬安退通告、還要求先給訪綱」，對此，台北市府發言人魏汶萱指出，完全不是事實卻能「一直洗」，2026不造謠不會選舉了嗎？

蔣萬安上午參加客家後援會成立大會，被問到原本這周要上王偉忠節目，但傳出取消，是不是有環節出錯？以及節目主持人謝震武日前喊話台北市長蔣萬安、民進黨台北市長參選人上節目直球對決。

另外，昨日又傳蔣萬安退王偉忠通告、專訪又跳票，有網友稱「夢到」蔣萬安希望訪綱內容全由他們提供，雙方協調後雖敲定通告，但後來蔣又以行程繁忙為由，取消此次通告。

魏汶萱指出，有人在脆上說自己夢到「蔣萬安退通告、還要求先給訪綱」，但蔣市長早就親自致電趙少康董事長，雙方都有共識，因為這周行程多，後續一定規畫安排，談市政、願景何樂不為？

北市府副發言人葉向媛也表示，可以很明確地告訴大家，這完全不是事實，難道在2026年不造謠就不會選舉了嗎？