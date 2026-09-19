快訊

異國遠距離悲歌！泰女來台見男友遭勒斃 行李箱運屍藏公司冰櫃

不滿低頭穿鞋遭碰撞…71歲婦掌摑虎航空服員、冰塊砸座艙長 下場曝光

創首例！祭中火「增氣拆煤1：1發照」 盧秀燕火速發燃氣操作許可

聽新聞
0:00 / 0:00

柯志恩鳳山大造勢即將開始 會場上萬張紅板凳盛況曝光

聯合報／ 記者徐白櫻郭韋綺／高雄即時報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩首場大造勢今天下午3時30分登場，現場準備超過1萬張椅子。記者徐白櫻／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩首場大造勢今天下午3時30分登場，現場準備超過1萬張椅子。記者徐白櫻／攝影

國民黨高雄市長參選人柯志恩首場大造勢今天下午3時30分登場，鳳山區議會路、自由路口，緊鄰鳳山捷運議會站的空地已經擺滿紅板凳及競選旗幟，距離開場還有1小時，支持者陸續進場，場面氣氛開始熱絡起來。

2026九合一選舉

鳳山是高雄市人口最多的行政區，對柯志恩意義也很重大，過去工協市場旁的演講影片獲得百萬觀看人次，她也在五甲龍成宮許下「深耕高雄」的深切承諾，因此把首場造勢地點選在鳳山。

柯志恩競選辦公室指出，造勢大會預計3時30分開始，歌手向蕙玲、施文彬表演，競選總部主任委員、立法院前院長王金平首先登台演說，4時45分進入最高潮，台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川將與柯志恩一起大進場，最後由柯志恩在5時16分壓軸登台演說。

緊鄰高雄市區的大型造勢場地稀少，國民黨柯志恩今天選擇的場地是著名的造勢會場，民進黨市長初選期間，邱議瑩、許智傑及林岱樺等人也是在這裡造勢，道路寬敞、交通便利，遊覽車停靠很方便。

造勢活動即將開始，陸續有攤商進駐，流動廁所、椅子、舞台等設施也準備妥當，因天氣太炎熱，支持者沒有太早到場等待，鄰近開場時間才開始進入會場。

國民黨高雄市長參選人柯志恩首場大造勢即將登場，雖然天氣炎熱，已有支持者陸陸續續進場。記者徐白櫻／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩首場大造勢即將登場，雖然天氣炎熱，已有支持者陸陸續續進場。記者徐白櫻／攝影

柯志恩 鳳山 施文彬 2026九合一選舉 高雄市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

蔣萬安高雄行程曝光 參加完鳳山造勢要跟柯志恩去逛六合夜市

柯志恩明鳳山辦造勢蔣萬安站台力挺 賴瑞隆拉沈伯洋「下海」拚人氣

觀察站／公道伯破例下場…高雄選戰起風前兆？

中央地方接連撒錢為前鎮漁港拆彈 柯志恩酸：「抄答案」還拖9個月

相關新聞

柯志恩鳳山大造勢即將開始 會場上萬張紅板凳盛況曝光

國民黨高雄市長參選人柯志恩首場大造勢今天下午3時30分登場，鳳山區議會路、自由路口，緊鄰鳳山捷運議會站的空地已經擺滿紅板凳及競選旗幟，距離開場還有1小時，支持者陸續進場，場面氣氛開始熱絡起來。

影／蘇巧慧趕場聯合競總 有感而發：有個厲害老爸壓力多大我最清楚

民進黨新北市長參選人蘇巧慧上午連趕2場聯合競選總部成立，先到三重區力挺接棒資深市議員陳啟能的參選人陳俊維，她有感而發說，有個厲害的老爸壓力有多大，我最清楚！唯有加倍努力才能獲得肯定。接著再趕到永和區與尋求連任的市議員許昭興共同造勢，

謝家父子涉案遭羈押被指「選舉提前結束」 魏平政：選舉只能靠自己

彰化縣議會議長謝典霖及父親謝新隆涉嫌賄選案被羈押，失去「彰化南霸天」謝家支持，被認為嚴重衝擊選情艱困的國民黨彰化縣長參選人魏平政，甚至被認為縣長選舉「提前結束了」，魏平政強調這是有心人故意釋放出來，他不會當一回事，因為「選舉只能靠自己」。

回憶2024總統選舉藍白合破局 柯文哲：失敗是意料之中的事

年底縣市長選舉藍白合作成外界關注焦點，民眾黨創黨主席柯文哲的妻子陳佩琪醫師昨在臉書提及，回想2023 年的藍白整合會議過程，當時柯文哲眼神茫然空洞無神，更指讓人懷疑為何要答應這種讓趴民調？ 今柯文哲出席活動時受訪表示，在野本就需時間磨合，過去沒有聯合競選的經驗與前例，藍白合破局是意料中事。

蔣萬安退通告、要求先給訪綱？她怒轟「還能一直洗」不造謠不會選舉

台北市長蔣萬安何時上趙少康、王偉忠的節目，受到關注。有人在脆上說自己夢到「蔣萬安退通告、還要求先給訪綱」，對此，台北市府發言人魏汶萱指出，完全不是事實卻能「一直洗」，2026不造謠不會選舉了嗎？

從社區服務到選戰！莊勝騏、莊振源兄弟合體拚選戰 鄉親送上好彩頭

金門縣議員選戰再添基層戰力！首度參選縣議員的莊勝騏今天上午接連在金城鎮東門及金寧鄉西浦頭成立競選服務處，其中西浦頭更與參選鄉民代表的胞兄莊振源成立聯合競選總部，兩場活動均吸引近百名鄉親、親友及支持者到場；尤其西浦頭場次，大鼓、醒獅齊聚助陣，鼓聲、鑼聲此起彼落，地方大老、宗親及鄉親紛紛到場喊「凍蒜」，現場氣氛熱烈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。