柯志恩鳳山大造勢即將開始 會場上萬張紅板凳盛況曝光

國民黨高雄市長參選人柯志恩首場大造勢今天下午3時30分登場，鳳山區議會路、自由路口，緊鄰鳳山捷運議會站的空地已經擺滿紅板凳及競選旗幟，距離開場還有1小時，支持者陸續進場，場面氣氛開始熱絡起來。

鳳山是高雄市人口最多的行政區，對柯志恩意義也很重大，過去工協市場旁的演講影片獲得百萬觀看人次，她也在五甲龍成宮許下「深耕高雄」的深切承諾，因此把首場造勢地點選在鳳山。

柯志恩競選辦公室指出，造勢大會預計3時30分開始，歌手向蕙玲、施文彬表演，競選總部主任委員、立法院前院長王金平首先登台演說，4時45分進入最高潮，台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川將與柯志恩一起大進場，最後由柯志恩在5時16分壓軸登台演說。

緊鄰高雄市區的大型造勢場地稀少，國民黨柯志恩今天選擇的場地是著名的造勢會場，民進黨市長初選期間，邱議瑩、許智傑及林岱樺等人也是在這裡造勢，道路寬敞、交通便利，遊覽車停靠很方便。

造勢活動即將開始，陸續有攤商進駐，流動廁所、椅子、舞台等設施也準備妥當，因天氣太炎熱，支持者沒有太早到場等待，鄰近開場時間才開始進入會場。