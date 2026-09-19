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從社區服務到選戰！莊勝騏、莊振源兄弟合體拚選戰 鄉親送上好彩頭

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
李光前將軍廟管理委員會主委莊勝騏（右二）首度參選金門縣議員，今天上午在西浦頭，與胞兄、前金寧鄉代表會主席莊振源（左二）共同成立聯合競選總部，莊氏大老送上好彩頭祝福。圖／民眾提供
李光前將軍廟管理委員會主委莊勝騏（右二）首度參選金門縣議員，今天上午在西浦頭，與胞兄、前金寧鄉代表會主席莊振源（左二）共同成立聯合競選總部，莊氏大老送上好彩頭祝福。圖／民眾提供

金門縣議員選戰再添基層戰力！首度參選縣議員的莊勝騏今天上午接連在金城鎮東門及金寧鄉西浦頭成立競選服務處，其中西浦頭更與參選鄉民代表的胞兄莊振源成立聯合競選總部，兩場活動均吸引近百名鄉親、親友及支持者到場；尤其西浦頭場次，大鼓、醒獅齊聚助陣，鼓聲、鑼聲此起彼落，地方大老、宗親及鄉親紛紛到場喊「凍蒜」，現場氣氛熱烈。

2026九合一選舉

莊勝騏在今天上午9時許先在金城鎮東門成立競選服務處，現場以親友、鄉親及支持者為主；上午11時，莊勝騏再回到自己從小成長的西浦頭，與胞兄、前金寧鄉代表會主席莊振源共同成立聯合競選總部，金寧鄉長參選人陳成泉也到場致意，兄弟兩人一同站上選舉第一線，成為地方矚目焦點。

西浦頭場面更顯熱鬧，支持者安排大鼓及醒獅團助陣，鼓聲一響、醒獅穿梭，現場鄉親拍手叫好，競選總部前洋溢喜氣。莊氏宗親大老莊永福、莊恭圓也到場致贈「好彩頭」及粽子，象徵兄弟參選「包中」，為競選活動增添傳統人情味。

莊勝騏與莊振源兄弟長期深耕西浦頭基層，據了解，西浦頭社區發展協會成立10年，莊勝騏擔任首任理事長兩屆、8年任期後卸任，由兄長莊振源接棒，兩兄弟先後投入社區服務，從地方建設、公益活動到居民服務一路相承，在地方傳為佳話。

首度參選縣議員的莊勝騏此次提出「五安政策、幸福有感」競選主軸，政見鎖定青年、長輩、孩子、交通及民意監督，包含推動青年創業、婚育及返鄉就業支持，增加長照與共餐據點，爭取托嬰及幼兒照顧資源，改善道路、照明及大眾運輸，同時建立民意反映及公開問政機制，從地方日常生活需求切入。

在地人士表示，莊勝騏雖是首次參選縣議員，但過去長期參與西浦頭社區服務及華僑協會僑界事務，現又擔任李光前將軍廟管理委員會主委，在地方公共事務及社區活動曝光度不低，因此這次投入議員選戰後，被部分地方人士視為受到關注的「黑馬」。

地方人士指出，莊勝騏與莊振源兄弟長期投入土地開發及建設相關事業，在地方累積一定財力與人脈網絡；此次一人參選縣議員、一人參選鄉民代表，兄弟攜手出征，從西浦頭基層出發，地方動向及後續選戰發展也受到關注。

李光前將軍廟管理委員會主委莊勝騏與胞兄、前金寧鄉代表會主席莊振源今天共同成立聯合競選總部，有支持者特別請來舞獅到場逗熱鬧。記者蔡家蓁／攝影
李光前將軍廟管理委員會主委莊勝騏與胞兄、前金寧鄉代表會主席莊振源今天共同成立聯合競選總部，有支持者特別請來舞獅到場逗熱鬧。記者蔡家蓁／攝影

李光前將軍廟管理委員會主委莊勝騏（右）首度參選金門縣議員，今天上午在金城鎮東門成立競選服務處，圖為他與妻子合影。記者蔡家蓁／攝影
李光前將軍廟管理委員會主委莊勝騏（右）首度參選金門縣議員，今天上午在金城鎮東門成立競選服務處，圖為他與妻子合影。記者蔡家蓁／攝影

李光前將軍廟管理委員會主委莊勝騏（右二）首度參選金門縣議員，今天上午選在從小成長的西浦頭，與胞兄、前金寧鄉代表會主席莊振源（左二）共同成立聯合競選總部，兄弟兩人一同站上選舉第一線，成為地方矚目焦點。記者蔡家蓁／攝影
李光前將軍廟管理委員會主委莊勝騏（右二）首度參選金門縣議員，今天上午選在從小成長的西浦頭，與胞兄、前金寧鄉代表會主席莊振源（左二）共同成立聯合競選總部，兄弟兩人一同站上選舉第一線，成為地方矚目焦點。記者蔡家蓁／攝影

2026九合一選舉 金門縣選舉 兄弟

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