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跟沈伯洋一起上節目「有機會」？ 蔣萬安：拭目以待
節目主持人謝震武日前喊話台北市長蔣萬安、民進黨台北市長參選人上節目直球對決。蔣萬安上午受訪，被問到有沒有機會？蔣萬安說，當然有這機會，但都還在協調好時間，所以拭目以待。
蔣萬安上午參加客家後援會成立大會，媒體也問原本這周要上王偉忠節目，但傳出取消，是不是有環節出錯？蔣萬安說，沒有，他都非常感謝各界的邀請。他也講過，在適合的場合，一定會跟大家清楚說明施政成績以及願景，所以幕僚團隊都正在安排當中。
媒體追問何時會上節目？蔣萬安說，現在會安排，確定時一定會跟大家說明。至於謝震武的邀請，跟沈伯洋一起上節目，蔣萬安也說當然有這個機會。
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