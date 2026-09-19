跟沈伯洋一起上節目「有機會」？ 蔣萬安：拭目以待

民進黨新北市長參選人蘇巧慧上午連趕2場聯合競選總部成立，先到三重區力挺接棒資深市議員陳啟能的參選人陳俊維，她有感而發說，有個厲害的老爸壓力有多大，我最清楚！唯有加倍努力才能獲得肯定。接著再趕到永和區與尋求連任的市議員許昭興共同造勢，

2026-09-19 14:11