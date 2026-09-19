影／蘇巧慧趕場聯合競總 有感而發：有個厲害老爸壓力多大我最清楚

民進黨新北市長參選人蘇巧慧上午連趕2場聯合競選總部成立，先到三重區力挺接棒資深市議員陳啟能的參選人陳俊維，她有感而發說，有個厲害的老爸壓力有多大，我最清楚！唯有加倍努力才能獲得肯定。接著再趕到永和區與尋求連任的市議員許昭興共同造勢，

資深議員陳啟能自2005年迄今已連任5屆、深耕地方超過20年，這次選舉交棒給兒子陳俊維，今天宣布議員服務處工作團隊正式整合進駐競選總部至選舉結束，由市議員參選人陳俊維與市長參選人蘇巧慧共同成立聯合競總。

蘇巧慧在陳啟能感性致詞之後接下麥克風，她有感而發對陳俊維和台下所有來賓說，「有1個跟你同行（業）的厲害阿爸，壓力有多大？我最清楚！」但是面對這樣的家庭背景，當你自己也有相同理想要服務社會、改變你的家鄉，該如何打拚？

蘇巧慧說她從小的自我要求、唯一的辦法，就是做100分還不夠，一定做到120分、200分，讓大家都稱讚。「因為你做到100分，人家仍然說你是靠爸爸。但是沒關係，我們加倍努力，我們用兩倍、三倍的努力將成績一件一件做出來，就沒有人可以質疑我們」。

她接著趕往永和與市議員許昭興成立聯合競總，她盛讚許昭興長期深耕基層，期盼未來有機會一起努力，成立「都市更新局」以捷運、轉運站等交通節點為中心，加快永和老舊街廓機能翻新，同時加速推動中和光復線、增設停車空間，改善永和交通環境，讓永和人的生活環境更升級。

同時將試辦「青年育兒宅」，讓符合條件的育兒家庭最長可租20年，並推動「長者友善住宅」、「學生包租代管方案」，讓不分年齡、不分族群的市民朋友都可以在新北住的更經濟、更安心。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧上午連趕2場聯合競選總部成立，先到三重區力挺接棒資深市議員陳啟能的參選人陳俊維。記者林昭彰／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）上午到永和區與尋求連任的議員許昭興成立聯合競選總部。圖／蘇巧慧競辦提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右起）上午連趕2場聯合競選總部成立，先到三重區力挺接棒資深市議員陳啟能的參選人陳俊維。記者林昭彰／攝影