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遭疑取消王偉忠節目通告　蔣萬安：幕僚安排中

中央社／ 台北19日電
台北市長蔣萬安上午參加客家後援會成立大會受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午參加客家後援會成立大會受訪。記者楊正海／攝影

廣播節目主持人王偉忠邀訪台北市長蔣萬安疑遭取消，蔣萬安今天表示，會在適當場合說明政績與願景，團隊安排中。針對外界質疑團隊要求提供訪綱，北市府副發言人葉向媛說，非事實。

2026九合一選舉

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前接受王偉忠專訪，廣獲好評。前中國廣播股份有限公司董事長趙少康在電視節目上表示，已多次致函邀訪蔣萬安，卻未獲同意。近期有網友在社群平台Threads發文指，蔣萬安團隊希望訪綱內容由他們提供，經協調後敲定通告，後續又取消。

蔣萬安今天上午赴台北市議會出席客家後援會成立大會前接受媒體聯訪時對此表示，謝謝各界邀請，他已說過，會在適當場合對外說明這段期間的市政成績及願景，幕僚團隊正在安排中。

媒體追問，知名主持人謝震武也邀請蔣萬安與沈伯洋同台，是否有機會。蔣萬安說，當然有機會，目前仍在協調時間，「我想，拭目以待」。

至於傳出訪綱須由蔣萬安團隊提供一事，葉向媛澄清，這完全不是事實，「難道在2026年不造謠就不會選舉了嗎？」

2026九合一選舉 王偉忠 蔣萬安 台北市選舉

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