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沈伯洋喊「自費營養午餐回來」？他一句話酸爆：拆自家議員的台

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨議員楊植斗質疑民進黨台北市長參選人沈伯洋要讓自費營養午餐回來，「要拆民進黨議員的台？」圖／讀者提供
國民黨議員楊植斗質疑民進黨台北市長參選人沈伯洋要讓自費營養午餐回來，「要拆民進黨議員的台？」圖／讀者提供

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前指出，營養午餐政策，北市府沒有好的配套，許多家長願意自費，一定要讓自費回來。對此，台北市議員楊植斗今指出，營養午餐免費連民進黨的議員都拍手叫好的，「沈伯洋要拆民進黨議員的台？」

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沈伯洋日前舉辦「市長，你給我聽好了」實體活動，有家長表示，孩子回到家說營養午餐「難吃死了」沈伯洋則說，北市府沒有好的配套，許多家長願意自費，一定要讓自費回來。

台北市長蔣萬安今上午參加客家後援會成立大會受訪指出，營養午餐免費上路，其實會為無數的育兒家庭每年省下上萬元的經濟負擔，同時也是餐桌平權非常重要的一環。其實，民進黨的議員很多也支持這個理念，在議會跨黨派議員的支持推動，市府會持續努力，全力以赴。

楊植斗表示，沈伯洋要開倒車，把免費營養午餐改回自費，但沈伯洋是認知作戰搞到的不用邏輯嗎？

以往沒免費時，營養午餐怎麼滿足孩子味蕾本來就是挑戰，所以根本跟免費與否沒直接關係。更何況，蔣市長現在不但推免費，還直接把餐費補助拉到六都最高，一定比之前好吃。

另外，楊植斗說，營養午餐免費是連民進黨的議員都拍手叫好的、甚至王孝維議員還自稱「營養午餐叔叔」所以現在是沈伯洋要拆民進黨議員的台？還是民進黨議員提早打臉沈伯洋？

他說，蔣萬安市長推出國中小營養午餐免費，不分藍綠包括台南、高雄、屏東、嘉義等縣市搶在背後跟進，全台小朋友都受惠政治人物不該「何不食肉糜」，不是每個育兒家庭都是五分埔大地主、一年可以氪金幾十萬在手遊上。

楊植斗表示，他也呼籲，哪位民進黨議員要開倒車，改回營養午餐自費，就大大方方跟沈伯洋一起站出來，接受市民檢驗。

國民黨議員楊植斗質疑民進黨台北市長參選人沈伯洋要讓自費營養午餐回來，「要拆民進黨議員的台？」。圖／取自楊植斗臉書
國民黨議員楊植斗質疑民進黨台北市長參選人沈伯洋要讓自費營養午餐回來，「要拆民進黨議員的台？」。圖／取自楊植斗臉書

沈伯洋 營養午餐 自費 2026九合一選舉 台北市選舉

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