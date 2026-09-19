沈伯洋喊「自費營養午餐回來」？他一句話酸爆：拆自家議員的台

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前指出，營養午餐政策，北市府沒有好的配套，許多家長願意自費，一定要讓自費回來。對此，台北市議員楊植斗今指出，營養午餐免費連民進黨的議員都拍手叫好的，「沈伯洋要拆民進黨議員的台？」

沈伯洋日前舉辦「市長，你給我聽好了」實體活動，有家長表示，孩子回到家說營養午餐「難吃死了」沈伯洋則說，北市府沒有好的配套，許多家長願意自費，一定要讓自費回來。

台北市長蔣萬安今上午參加客家後援會成立大會受訪指出，營養午餐免費上路，其實會為無數的育兒家庭每年省下上萬元的經濟負擔，同時也是餐桌平權非常重要的一環。其實，民進黨的議員很多也支持這個理念，在議會跨黨派議員的支持推動，市府會持續努力，全力以赴。

楊植斗表示，沈伯洋要開倒車，把免費營養午餐改回自費，但沈伯洋是認知作戰搞到的不用邏輯嗎？

以往沒免費時，營養午餐怎麼滿足孩子味蕾本來就是挑戰，所以根本跟免費與否沒直接關係。更何況，蔣市長現在不但推免費，還直接把餐費補助拉到六都最高，一定比之前好吃。

另外，楊植斗說，營養午餐免費是連民進黨的議員都拍手叫好的、甚至王孝維議員還自稱「營養午餐叔叔」所以現在是沈伯洋要拆民進黨議員的台？還是民進黨議員提早打臉沈伯洋？

他說，蔣萬安市長推出國中小營養午餐免費，不分藍綠包括台南、高雄、屏東、嘉義等縣市搶在背後跟進，全台小朋友都受惠政治人物不該「何不食肉糜」，不是每個育兒家庭都是五分埔大地主、一年可以氪金幾十萬在手遊上。

楊植斗表示，他也呼籲，哪位民進黨議員要開倒車，改回營養午餐自費，就大大方方跟沈伯洋一起站出來，接受市民檢驗。