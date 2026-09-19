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蘇巧慧許昭興永和聯合競總成立 主打成立都更局 加快中和光復線

聯合報／ 記者王長鼎林昭彰／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧首場地方聯合競選總部「蘇巧慧、許昭興永和聯合競選總部」今天盛大成立，現場氣氛熱烈，支持者高喊「凍蒜」與「2026新北慧贏」。圖／蘇巧慧競辦提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧首場地方聯合競選總部「蘇巧慧、許昭興永和聯合競選總部」今天盛大成立，現場氣氛熱烈，支持者高喊「凍蒜」與「2026新北慧贏」。圖／蘇巧慧競辦提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧首場地方聯合競選總部「蘇巧慧、許昭興永和聯合競選總部」今天盛大成立。現場氣氛熱烈，支持者高喊「凍蒜」與「2026新北慧贏」，蘇巧慧親切與民眾合照、簽名，展現親和力。前立委江永昌亦到場相挺，呼籲鄉親支持深耕在地的許昭興與蘇巧慧，共同為永和發展努力。

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蘇巧慧表示，永和匯聚多元人口與文化，是新北市的縮影。針對永和發展需求，她宣布未來將成立「都市更新局」，建立簡政便民、透明可查詢的審議程序以提升都更效率；同時將以捷運與轉運站等交通節點為中心，配合在地特色活絡商圈、翻新老舊街廓，改善居民整體生活環境。

在居住政策方面，蘇巧慧提出將試辦「青年育兒宅」，讓符合條件的育兒家庭最長可承租20年；並同步推動「長者友善住宅」與「學生包租代管方案」，照顧不同年齡層與族群的居住需求，打造更經濟、安心的居住環境。

針對區域交通，蘇巧慧強調會持續緊盯捷運萬大線施工進度，並加速推動捷運中和光復線。此外，她將盤點公園與學校的地下空間增設停車場，緩解停車需求。蘇巧慧並盛讚許昭興深耕永和20餘年，極力爭取擴大敬老卡使用範圍及放寬爬梯機等輔具補助，是實實在在的好議員，期盼鄉親全力支持，共同推動永和升級發展。

許昭興說，她深耕永和20多年，清楚知道每一條馬路、每一座公園、每一個社區的發展和變遷，她和永和一起成長，深切知道永和的故事和未來的需要，永和人有什麼問題都可以找她，「我最不怕被打擾！」她說，只要市民朋友有需要，她和團隊一定都會立刻處理，也希望未來可以有機會繼續服務，一起讓永和更進步。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧首場地方聯合競選總部「蘇巧慧、許昭興永和聯合競選總部」今天盛大成立，現場氣氛熱烈，支持者高喊「凍蒜」與「2026新北慧贏」。圖／蘇巧慧競辦提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧首場地方聯合競選總部「蘇巧慧、許昭興永和聯合競選總部」今天盛大成立，現場氣氛熱烈，支持者高喊「凍蒜」與「2026新北慧贏」。圖／蘇巧慧競辦提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧首場地方聯合競選總部「蘇巧慧、許昭興永和聯合競選總部」今天盛大成立，現場氣氛熱烈，支持者高喊「凍蒜」與「2026新北慧贏」。圖／蘇巧慧競辦提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧首場地方聯合競選總部「蘇巧慧、許昭興永和聯合競選總部」今天盛大成立，現場氣氛熱烈，支持者高喊「凍蒜」與「2026新北慧贏」。圖／蘇巧慧競辦提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧首場地方聯合競選總部「蘇巧慧、許昭興永和聯合競選總部」今天盛大成立，現場氣氛熱烈，支持者高喊「凍蒜」與「2026新北慧贏」。圖／蘇巧慧競辦提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧首場地方聯合競選總部「蘇巧慧、許昭興永和聯合競選總部」今天盛大成立，現場氣氛熱烈，支持者高喊「凍蒜」與「2026新北慧贏」。圖／蘇巧慧競辦提供

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