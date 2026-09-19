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黃敏惠首度陪張啓楷菜市場掃街 帶姪子議員參選人黃政融同框拜票

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠上午首度陪同藍合共推市長參選人張啓楷，走進永和市場掃街拜票，並帶姪子、西區市議員參選人黃政融同行，深入市場攤商逐攤拜票。圖／張啓楷服務處提供
嘉義市長黃敏惠上午首度陪同藍合共推市長參選人張啓楷，走進永和市場掃街拜票，並帶姪子、西區市議員參選人黃政融同行，深入市場攤商逐攤拜票。圖／張啓楷服務處提供

嘉義市長議員選戰升溫，市長黃敏惠上午首度陪同藍合共推市長參選人張啓楷，走進永和市場掃街拜票，並帶姪子、西區市議員參選人黃政融同行，永和里長蔡宗坤、自治會會長侯顯榮、南遊宮主委黃耀進到場助陣，陪同深入市場攤商逐攤拜票，展現地方人脈與基層動員力。

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黃敏惠、張啓楷、黃政融一路走訪市場攤位，與攤商及採買民眾握手寒暄、合影互動。張啓楷主動向攤商請益，了解民眾對交通、民生等議題的期待；黃敏惠一路與老朋友話家常，並當面向攤商及民眾推薦張啓楷，黃政融同步發送文宣、爭取支持。

這場掃街受到地方人士關注，除了黃敏惠首度陪同張啓楷公開走市場，姪子黃政融也同框拜票，形成「市長參選人＋市議員參選人」聯手出擊的態勢。地方里長、自治會及宮廟人士同行，也讓掃街更具基層色彩。

掃街後，黃敏惠、張啓楷及黃政融一行人前往南遊宮上香祈福，祈求嘉義市風調雨順、市政順利。張啓楷表示，傳統市場是嘉義人最熟悉的生活場域，「走到第一線，才能知道鄉親真正在意什麼。」感謝黃敏惠推薦與支持，也感謝蔡宗坤、侯顯榮及黃耀進協助牽線，讓市政對話能更貼近地方。

張啓楷肯定黃敏惠推動長者健保費補助政策，認為照顧長輩、減輕家庭負擔是具有感受度的政策，未來若有機會延續市政，將持續傾聽攤商與里民聲音，聚焦交通、觀光及民生照護，把政策落實到街頭巷尾。一行人沿途與攤商、市民合影互動，團隊表示，後續將持續走訪各里鄰及商圈，透過面對面拜票，爭取市民支持。

嘉義市長黃敏惠上午首度陪同藍合共推市長參選人張啓楷，走進永和市場掃街拜票，並帶姪子、西區市議員參選人黃政融同行，深入市場攤商逐攤拜票。圖／張啓楷服務處提供
嘉義市長黃敏惠上午首度陪同藍合共推市長參選人張啓楷，走進永和市場掃街拜票，並帶姪子、西區市議員參選人黃政融同行，深入市場攤商逐攤拜票。圖／張啓楷服務處提供

嘉義市長黃敏惠（右三）上午首度陪同藍合共推市長參選人張啓楷（右二），走進永和市場掃街拜票，並帶姪子、西區市議員參選人黃政融（右一）同行，深入市場攤商逐攤拜票。圖／張啓楷服務處提供
嘉義市長黃敏惠（右三）上午首度陪同藍合共推市長參選人張啓楷（右二），走進永和市場掃街拜票，並帶姪子、西區市議員參選人黃政融（右一）同行，深入市場攤商逐攤拜票。圖／張啓楷服務處提供

嘉義市長黃敏惠上午首度陪同藍合共推市長參選人張啓楷，走進永和市場掃街拜票，並帶姪子、西區市議員參選人黃政融同行，深入市場攤商逐攤拜票。圖／張啓楷服務處提供
嘉義市長黃敏惠上午首度陪同藍合共推市長參選人張啓楷，走進永和市場掃街拜票，並帶姪子、西區市議員參選人黃政融同行，深入市場攤商逐攤拜票。圖／張啓楷服務處提供

嘉義市長黃敏惠上午首度陪同藍合共推市長參選人張啓楷，走進永和市場掃街拜票，並帶姪子、西區市議員參選人黃政融同行，深入市場攤商逐攤拜票。圖／張啓楷服務處提供
嘉義市長黃敏惠上午首度陪同藍合共推市長參選人張啓楷，走進永和市場掃街拜票，並帶姪子、西區市議員參選人黃政融同行，深入市場攤商逐攤拜票。圖／張啓楷服務處提供

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