進攻綠營票倉陸戰啟動 蔣萬安大同區後援會今成立喊「川流不息」

選戰升溫，台北市長蔣萬安今選舉行程滿檔，上午先後參加客家後援會和北市大同區的後援會成立大會。藍營指出，這場選戰中首度攻向綠營票倉大同區，下個後援會成立就是蔣萬安「本命區」中山區，透過基層組織，強化蔣萬安綠營票倉陸戰。

藍營人士指出，現在沈伯洋一直講「洋流」，學韓國瑜「大進場」，營造氣勢，基層有點憂心，感覺沈伯洋跑得很勤，未來蔣萬安12區後援會陸續成立，除了基層組織動起來，未來沈伯洋走過的地方，後援會再掃一次，採盯人防守，壓制洋流。

北市黨部主委戴錫欽指出，選舉沒有穩贏的、不能大意，只有票票入匭才能確保蔣萬安和北市議員當選，現在媒體一直講「洋流」，但不管洋流、暖流，也不管是真是假，都要料敵從寬、禦敵從嚴，蔣萬安、新北的李四川「雙北合作」，讓民意「川流不息」。

中山大同是綠營票倉，其中中山區是蔣萬安當立委的的本命區，現由立委王鴻薇接棒，戴錫欽指出，這次國民黨在大同區提名4位議員，包括副議長葉林傳、陳炳甫、柳采葳還有新人李易儒，這4席如果全壘打，不只未來蔣萬安施政更有利，接下來立委王鴻薇的連任也更有利。

上午的大同區後援會成立，支持者塞爆會場，蔣萬安指出，今天是大同區後援會成立的重要日子，唯一的共同目標，就是市長拚連任、議員全壘打，蔣也喊出今天正式吹起選戰的號角，讓所有優秀議員高票當選。

蔣萬安也高喊，再次拜託大家，集結所有力量，在選舉剩下最後70天，幫忙拉票、催票，一定要去投票，每一張票都非常關鍵重要，不能疏忽。