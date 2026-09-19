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李四川成立「城市建設後援會」 侯友宜擔綱競總主委力挺李接棒

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今天在板橋競選總部舉辦「我們都挺李四川！城市建設後援會成立大會」，正同時式宣布由現任新北市長侯友宜出任競選總部主任委員。記者王長鼎／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今天在板橋競選總部舉辦「我們都挺李四川！城市建設後援會成立大會」，正同時式宣布由現任新北市長侯友宜出任競選總部主任委員。記者王長鼎／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天在板橋競選總部舉辦「我們都挺李四川！城市建設後援會成立大會」，並正式宣布由現任新北市長侯友宜出任競選總部主任委員。兩人聯袂出席活動展現團結氣勢，強調將延續優良政績，讓新北市的城市建設一棒接一棒。

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李四川表示，非常榮幸能邀請侯友宜擔任競總主委。他指出，兩人過去在前市長朱立倫時期及侯友宜執政期間皆並肩作戰，新北市多年來在建設與市民安居樂業上已奠定堅實基礎。李四川強調，自己會承接這重要的一棒，在既有基礎上全力以赴，讓新北市「一棒接一棒，明天比今天更棒」，並表達「侯市長挺到底，我拚到底」的決心。

侯友宜指出，兩人自新北升格以來即攜手努力，見證新北市一路成長。他表示，新北市近年實現四環八線、大幅都更及四大都心發展，已脫胎換骨成為國際大都市。侯友宜肯定李四川的專業與經驗，相信對方接棒後能做得比自己更好，期盼從過去的川石合作到未來的延續，讓新北市成為更偉大的城市。

針對外界提及民進黨籍前台北縣長尤清自傳中關於蘇貞昌搬遷官邸的爭議，李四川表示，因自己非當事人，尊重尤清於書中的記載，並強調凡對台北縣及新北市有貢獻的人都值得尊重；侯友宜則簡短回應，從事政治者皆需接受人民檢驗。

國民黨新北市長參選人李四川今天在板橋競選總部舉辦「我們都挺李四川！城市建設後援會成立大會」，正同時式宣布由現任新北市長侯友宜出任競選總部主任委員。記者王長鼎／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今天在板橋競選總部舉辦「我們都挺李四川！城市建設後援會成立大會」，正同時式宣布由現任新北市長侯友宜出任競選總部主任委員。記者王長鼎／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天在板橋競選總部舉辦「我們都挺李四川！城市建設後援會成立大會」，正同時式宣布由現任新北市長侯友宜出任競選總部主任委員。記者葉信菉／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今天在板橋競選總部舉辦「我們都挺李四川！城市建設後援會成立大會」，正同時式宣布由現任新北市長侯友宜出任競選總部主任委員。記者葉信菉／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天在板橋競選總部舉辦「我們都挺李四川！城市建設後援會成立大會」，正同時式宣布由現任新北市長侯友宜出任競選總部主任委員。記者葉信菉／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今天在板橋競選總部舉辦「我們都挺李四川！城市建設後援會成立大會」，正同時式宣布由現任新北市長侯友宜出任競選總部主任委員。記者葉信菉／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天在板橋競選總部舉辦「我們都挺李四川！城市建設後援會成立大會」，正同時式宣布由現任新北市長侯友宜出任競選總部主任委員。記者葉信菉／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今天在板橋競選總部舉辦「我們都挺李四川！城市建設後援會成立大會」，正同時式宣布由現任新北市長侯友宜出任競選總部主任委員。記者葉信菉／攝影

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國民黨新北市長參選人李四川今天在板橋競選總部舉辦「我們都挺李四川！城市建設後援會成立大會」，正同時式宣布由現任新北市長侯友宜出任競選總部主任委員。記者王長鼎／攝影

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