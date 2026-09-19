魏平政競總主委難產 國民黨已有備案將由鄭麗文拍板

距地方公職選舉投票只剩約100天，國民黨彰化縣長參選人魏平政的競總主任委員還是等不到縣長王惠美，據了解，王惠美點頭幾乎已不可能，國民黨彰化縣黨部主委蕭景田說，已擬妥備案，近日將面見主席鄭麗文研商。

國民黨彰化縣長參選人魏平政因徵召爭議，不僅縣長王惠美不願擔任競總主委，甚至未站輔選，組織系統還未成形，另地方山頭不挺、農會系統被瓦解等，魏平政選情艱困，而謝家被認為是魏平政參選縣長的大金主，又是負責南彰化十個鄉鎮市的布局，如今謝家父子被羈押，對縣長選情無異雪上加霜。

競總主委要帶頭打選戰，政壇傳出新北市副市長劉和然是可能人選，但劉和然雖然是彰化人，但早年離鄉與彰化很陌生，喊不動地方山頭勢力，也未參與過選舉，加上他沒有意願，因此可能性不高。

在魏平政遲遲找不到競總主委之際，地方政壇人士就聯想到民進黨的做法。民進黨雲林縣長參選人劉建國的選情艱困，兼任黨主席的賴清德總統，主動表示要擔任劉建國的競總主委，希望卸駕親征，提振士氣，進而打贏選戰。

至於國民黨彰化縣長選舉是否比照綠營做法？縣黨部主委蕭景田表示，針對競總主委人選，他已擬好備案，近日會見主席鄭麗文，希望能有好消息。