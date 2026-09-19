國民黨基隆市長謝國樑昨天和國民黨市議員何淑萍、韓世昱到信義市場拜票，今天他特別再幫忙民眾黨提名議員參選人中正區林廷翰、信義區黃申棟再回到信義市場掃街，他說希望藍白共同努力，讓藍白席次最大化。

謝國樑表示，市場是最貼近市民日常生活的場域，透過走進市場與攤商、民眾直接交流，可以更直接了解地方需求與市民對城市發展的期待。市府這幾年持續從市民日常生活出發，推動道路、候車空間及公共環境改善，希望讓城市建設不只看得到，也能真正融入市民每天的生活。

掃街過程中，謝國樑也向民眾介紹特色候車亭政策，他表示，市府透過公私協力方式，引進企業資源參與候車亭改善，由民眾黨籍副市長邱佩琳協助企業媒合及溝通，結合不同品牌特色與城市意象，讓原本單純的候車設施，進一步成為兼具實用機能與城市特色的公共空間。市府近年已陸續與多家企業合作推動特色候車亭，持續改善市民候車環境。

謝國樑指出，城市治理除了重大建設，也要重視市民每天接觸得到的生活細節。從市場環境、道路空間到候車設施，每一項改善都與市民生活息息相關，未來也將持續透過公私協力及市府資源投入，讓更多公共空間獲得改善，逐步提升基隆整體城市環境與生活品質。

謝國樑表示，市政工作最重要的就是回應市民真正的需要，未來也會持續走入市場、社區與街區，直接傾聽地方聲音，並將市民的意見轉化為具體政策與建設，持續把基隆的生活環境做得更好。

帶民眾黨議員參選人信義市場拜票，謝國樑：藍白席次最大化。記者游明煌／攝影