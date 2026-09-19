中和土地公遶境祈福嘉年華 侯友宜李四川同台祝賀

國民黨新北市長參選人李四川今與新北市天長侯友宜共同出席中和土地公遶境祈福嘉年華，侯友宜致詞時也邀請全場一起為李四川鼓掌打氣，表達對李四川的支持與肯定，並祝福李四川及全場鄉親心想事成。李四川表示，「好的建設不能斷，對的方向不能停」，未來擔任市長，將在侯友宜市長的基礎上，持續推動新北各項建設蓬勃發展。

李四川今與侯友宜抵達時，現場聚集大批人潮，在地里長及眾多鄉親熱情相迎，現場響起「侯市長加油」、「李四川凍蒜」的吶喊聲，主辦單位並邀請兩人牽起土地公大型公仔共同進場，活動在鄉親熱烈掌聲與歡呼聲中揭開序幕。活動期間，許多小朋友主動上前與李四川合照，家長也笑著鼓勵孩子要努力讀書，未來爭取拿到市長獎，再與李四川合影留念；也有在地攤商送上飲料給李四川，展現對李四川的熱情支持。

李四川今重申「軌道建設123」政見，強化中和在地捷運交通量能，他將在侯友宜市長奠定的基礎上，與台北市長蔣萬安緊密合作，全力推動捷運中和光復線南北延伸，北向抵達大巨蛋後延伸至松山機場，南向延伸至十四張串聯環狀線與安坑輕軌，打造貫穿雙北核心的便捷廊道，大幅紓解通勤壓力。李四川的在地政見，獲得鄉親熱烈迴響與好評。

侯友宜也表示，中和未來將是新北市捷運建設最密集的地區之一，隨著捷運路網持續完善，城市發展也將迎來更多機會，市府近年持續推動捷運建設，並推動社會住宅、運動中心、公托及日照等多項公共建設，逐步完善當地的交通與生活機能。

此外，李四川今天上午前往中和崇德發蔬食餐廳，出席中華民國一貫道總會新北市分會會員大會，受到新北市分會理事長陳豐安及眾多道親熱烈歡迎。李四川表示，感謝慈善大愛力量，攜手讓城市更偉大，未來會持續攜手各界，推動善的力量在社會各個角落循環，共同為市民的生活與福祉打拚。

國民黨新北市長參選人李四川今天與新北市長侯友宜共同出席中和土地公遶境祈福嘉年華。圖／李四川競辦提供