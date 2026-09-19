快訊

多米多羅爆無縫前女友、約女粉！芝芝暗指有報應 她開撕揭渣男罪狀

父女沒合體不是切割 蘇巧慧與蘇貞昌微妙的距離

Gemini變笨「回問題能力突變0」？被酸靠雲端硬碟在撐 他曝關鍵：仍有優勢

中和土地公遶境祈福嘉年華 侯友宜李四川同台祝賀

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今天與新北市長侯友宜共同出席中和土地公遶境祈福嘉年華，在地里長及眾多鄉親熱情相迎，現場響起「侯市長加油」、「李四川凍蒜」吶喊聲。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川今天與新北市長侯友宜共同出席中和土地公遶境祈福嘉年華，在地里長及眾多鄉親熱情相迎，現場響起「侯市長加油」、「李四川凍蒜」吶喊聲。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川今與新北市天長侯友宜共同出席中和土地公遶境祈福嘉年華，侯友宜致詞時也邀請全場一起為李四川鼓掌打氣，表達對李四川的支持與肯定，並祝福李四川及全場鄉親心想事成。李四川表示，「好的建設不能斷，對的方向不能停」，未來擔任市長，將在侯友宜市長的基礎上，持續推動新北各項建設蓬勃發展。

2026九合一選舉

李四川今與侯友宜抵達時，現場聚集大批人潮，在地里長及眾多鄉親熱情相迎，現場響起「侯市長加油」、「李四川凍蒜」的吶喊聲，主辦單位並邀請兩人牽起土地公大型公仔共同進場，活動在鄉親熱烈掌聲與歡呼聲中揭開序幕。活動期間，許多小朋友主動上前與李四川合照，家長也笑著鼓勵孩子要努力讀書，未來爭取拿到市長獎，再與李四川合影留念；也有在地攤商送上飲料給李四川，展現對李四川的熱情支持。

李四川今重申「軌道建設123」政見，強化中和在地捷運交通量能，他將在侯友宜市長奠定的基礎上，與台北市長蔣萬安緊密合作，全力推動捷運中和光復線南北延伸，北向抵達大巨蛋後延伸至松山機場，南向延伸至十四張串聯環狀線與安坑輕軌，打造貫穿雙北核心的便捷廊道，大幅紓解通勤壓力。李四川的在地政見，獲得鄉親熱烈迴響與好評。

侯友宜也表示，中和未來將是新北市捷運建設最密集的地區之一，隨著捷運路網持續完善，城市發展也將迎來更多機會，市府近年持續推動捷運建設，並推動社會住宅、運動中心、公托及日照等多項公共建設，逐步完善當地的交通與生活機能。

此外，李四川今天上午前往中和崇德發蔬食餐廳，出席中華民國一貫道總會新北市分會會員大會，受到新北市分會理事長陳豐安及眾多道親熱烈歡迎。李四川表示，感謝慈善大愛力量，攜手讓城市更偉大，未來會持續攜手各界，推動善的力量在社會各個角落循環，共同為市民的生活與福祉打拚。

國民黨新北市長參選人李四川今天與新北市長侯友宜共同出席中和土地公遶境祈福嘉年華。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川今天與新北市長侯友宜共同出席中和土地公遶境祈福嘉年華。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川今前往中和崇德發蔬食餐廳，出席中華民國一貫道總會新北市分會會員大會，受到新北市分會理事長陳豐安及現場道親熱烈歡迎。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川今前往中和崇德發蔬食餐廳，出席中華民國一貫道總會新北市分會會員大會，受到新北市分會理事長陳豐安及現場道親熱烈歡迎。圖／李四川競辦提供

李四川 侯友宜 中和 2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新北市長選情 改善生活空間…李四川、蘇巧慧交通政見比拚

影／侯友宜宣布擔任李四川競總主委 高喊未來交給他

感覺蘇貞昌拍肩沒惡意 被問洋流李四川回：新北比較有川流

聯合報社論／衝衝衝迴力鏢：蘇貞昌成蘇巧慧的新北障礙

相關新聞

謝家父子涉案遭羈押被指「選舉提前結束」 魏平政：選舉只能靠自己

彰化縣議會議長謝典霖及父親謝新隆涉嫌賄選案被羈押，失去「彰化南霸天」謝家支持，被認為嚴重衝擊選情艱困的國民黨彰化縣長參選人魏平政，甚至被認為縣長選舉「提前結束了」，魏平政強調這是有心人故意釋放出來，他不會當一回事，因為「選舉只能靠自己」。

「竹北的事情就留在竹北」 黃國昌雲林助選呼籲支持國民黨張嘉郡

藍白竹北市長選舉合作破局，民眾黨主席黃國昌今南下雲林陪同黨籍參選人拜票，受邀參加雲林電競派對與雲林縣長張麗善、國民黨雲林縣長參選人張嘉郡同台，再現藍白合體。黃國昌呼籲民眾黨支持者「集中選票全力支持張嘉郡」，並強調藍白在雲林合作密切，「竹北的事情就留在竹北」。

影／藍營指控蘇貞昌為官邸晚會趕尤清 蘇巧慧：口水之爭沒必要

民進黨新北市長參選人蘇巧慧上午針對藍營市議員指稱前台北縣長尤清，曾在自傳指控繼任縣長蘇貞昌要求他3天內搬離縣長官邸，只因要幫蘇巧慧辦耶誕晚會。她說根本就沒有什麼晚會，這種口水之爭真的是沒有必要。

影／「超強母雞」輔選是否到高雄？盧秀燕：議會總質詢期…有點分身乏術

台中市議員豐后區參選人連佳振與市長參選江啟臣聯合競選總部今天成立，市長盧秀燕和江啟臣都到場助講，台北市長參選人蔣萬安和沈伯洋都要到高雄助選，被問到是否會也會到高雄助選，盧秀燕表示，全國各地包括縣市長、議員、里長、鄉鎮長，通通在邀請她，因為她現在還在市議會總質詢時間，有點分身乏術，所以她只能利用周日積極來幫忙。

影／蘇巧慧澄清當年沒辦耶誕趴 呂家愷：那為什麼急著趕走尤清？

針對民進黨籍前台北縣長尤清自傳記載，蘇貞昌就任台北縣長時，以就讀台大的女兒要舉辦耶誕晚會為由，要求尤清3天內搬離縣長官舍，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今則表示沒有舉辦耶誕趴，國民黨發言人、新北市議員呂家愷今持續質疑，如果沒辦耶誕趴，那你們蘇家為何還要急著趕走尤清？為什麼要羞辱一位為台北縣付出多年的老縣長？

魏平政競總主委難產 國民黨已有備案將由鄭麗文拍板

距地方公職選舉投票只剩約100天，國民黨彰化縣長參選人魏平政的競總主任委員還是等不到縣長王惠美，據了解，王惠美點頭幾乎已不可能，國民黨彰化縣黨部主委蕭景田說，已擬妥備案，近日將面見主席鄭麗文研商。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。