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台中藍營江啟臣拋「烏日20分鐘生活圈」喊：加倍建設讓鄉親引以為榮

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
國民黨台中市長參選人江啟臣（左）昨晚合體烏日在地立委顏寬恒（中）、市議員吳瓊華（右）及里長舉行問政說明會。圖／江啟臣競總提供
國民黨台中市長參選人江啟臣（左）昨晚合體烏日在地立委顏寬恒（中）、市議員吳瓊華（右）及里長舉行問政說明會。圖／江啟臣競總提供

國民黨台中市長參選人江啟臣昨晚在烏日辦問政說明會時說，烏日是中台灣第三大門戶，他提出「20分鐘生活圈」政見，盼鄉親以選票作為後盾，讓地方有更強的民意向中央爭取建設，他一定以加倍建設回報烏日，讓鄉親以身為烏日人為榮。

2026九合一選舉

江啟臣昨晚合體同黨烏日區在地立委顏寬恒、市議員吳瓊華及里長舉行問政說明會，包括烏日區里長聯誼會會長蔡敏陽、立委牛煦庭站台，吸引逾1500名鄉親力挺，「凍蒜」聲不斷，展現大團結氣勢。

江啟臣說，烏日是中台灣第三大門戶，提出「20分鐘生活圈」政見，盼鄉親以選票作為後盾，讓地方有更強的民意向中央爭取建設，他一定以加倍建設回報烏日，讓鄉親以身為烏日人為榮。

江啟臣說，烏日區高鐵特區周邊三和、榮泉等里人口大幅成長，交通、教育及生活機能都必須同步升級，他提出「20分鐘生活圈」，加速推動鐵路高架化、烏日轉運中心，完善公車路網與快速接駁系統，讓市民在20分鐘內滿足食衣住行育樂及就醫、就學需求。

針對高鐵娛樂購物城未來可能帶來的龐大車流，江啟臣指出，他與顏寬恒已積極向中央爭取國道一號及台74線增設匝道直通高鐵站，減輕周邊道路負擔。

顏寬恒指出，他與吳瓊華共同爭取的新建旭日國小動工，預計2028年完工招生；面對高鐵周邊車流持續增加，他也與江啟臣向中央爭取增設交流道及聯外匝道。他肯定江啟臣提出敬老愛心卡升級、帶狀疱疹疫苗補助等政策，呼籲鄉親團結支持優秀的市長、議員與里長。

吳瓊華說，江啟臣提出AI導入校園、更新教育設備、升級敬老愛心卡及長照服務等具體政策，期盼加速捷運建設、環中路六段及鐵路高架化，串聯烏日周邊交通。

國民黨台中市長參選人江啟臣昨晚舉行烏日問政說明會，受到鄉親熱情歡迎。圖／江啟臣競總提供
國民黨台中市長參選人江啟臣昨晚舉行烏日問政說明會，受到鄉親熱情歡迎。圖／江啟臣競總提供

江啟臣 藍營 台中 2026九合一選舉

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