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沈伯洋「洋流」是韓流？　他笑了：相信大家看得很清楚

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
民眾黨主席黃國昌（右）今天南下雲林，與雲林縣長張麗善（中）、國民黨雲林縣長參選人張嘉郡（左）同台，展現藍白合作。媒體問及民進黨台北市長參選人沈伯洋的「洋流」甚至被比喻為「韓流」，現場3人忍不住笑了。記者陳雅玲／攝影
民眾黨主席黃國昌（右）今天南下雲林，與雲林縣長張麗善（中）、國民黨雲林縣長參選人張嘉郡（左）同台，展現藍白合作。媒體問及民進黨台北市長參選人沈伯洋的「洋流」甚至被比喻為「韓流」，現場3人忍不住笑了。記者陳雅玲／攝影

民眾黨主席黃國昌今天南下雲林，與雲林縣長張麗善、國民黨雲林縣長參選人張嘉郡同台，展現藍白合作。媒體問及民進黨台北市長參選人沈伯洋的「洋流」甚至被比喻為「韓流」，現場3人忍不住笑了。黃國昌表示，尊重每個人的選舉策略，但究竟是站在百姓的立場，還是只聽民進黨的黨意，相信大家都越來越聰明，都會看得很清楚。

2026九合一選舉

黃國昌說，選舉最重要的事情就是把實際的政績拿出來，讓鄉親看到，不管是身處在鄉鎮市長或立法委員的位置，到底推動那些福國利民的法案，是不是站在百姓的立場，不要讓公帑不被任意揮霍，還是只聽民進黨的黨意，把黨意放在最上面，他相信台灣人都很善良，大家都越來越聰明，都會看得很清楚。

對於總統賴清德擔任民進黨雲林縣長參選人劉建國競選總部主委，黃國昌表示並不意外，不過賴身為總統，還有許多更重要的事情需要處理。

黃國昌指出，台灣近年民主憲政遭到踐踏，尤其司法獨立受到關注，國際評比大幅下降，人民對司法的信任也愈來愈低，這些才是賴清德應該花心思處理的事情。

韓流 沈伯洋 張麗善 2026九合一選舉

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