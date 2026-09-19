沈伯洋「洋流」是韓流？ 他笑了：相信大家看得很清楚
民眾黨主席黃國昌今天南下雲林，與雲林縣長張麗善、國民黨雲林縣長參選人張嘉郡同台，展現藍白合作。媒體問及民進黨台北市長參選人沈伯洋的「洋流」甚至被比喻為「韓流」，現場3人忍不住笑了。黃國昌表示，尊重每個人的選舉策略，但究竟是站在百姓的立場，還是只聽民進黨的黨意，相信大家都越來越聰明，都會看得很清楚。
黃國昌說，選舉最重要的事情就是把實際的政績拿出來，讓鄉親看到，不管是身處在鄉鎮市長或立法委員的位置，到底推動那些福國利民的法案，是不是站在百姓的立場，不要讓公帑不被任意揮霍，還是只聽民進黨的黨意，把黨意放在最上面，他相信台灣人都很善良，大家都越來越聰明，都會看得很清楚。
對於總統賴清德擔任民進黨雲林縣長參選人劉建國競選總部主委，黃國昌表示並不意外，不過賴身為總統，還有許多更重要的事情需要處理。
黃國昌指出，台灣近年民主憲政遭到踐踏，尤其司法獨立受到關注，國際評比大幅下降，人民對司法的信任也愈來愈低，這些才是賴清德應該花心思處理的事情。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。