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莊競程力挺林盈徹連任 新竹捷運拚4年內動工、路網延伸香山

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民進黨新竹市長參選人莊競程今出席香山區市議員林盈徹競選總部成立大會，力挺林盈徹連任。圖／民進黨新竹市黨部提供
民進黨新竹市長參選人莊競程今出席香山區市議員林盈徹競選總部成立大會，力挺林盈徹連任。圖／民進黨新竹市黨部提供

民進黨新竹市長參選人莊競程今出席香山區市議員林盈徹競選總部成立大會，力挺林盈徹連任，並喊話集中選票。他表示，未來若當選，將與林盈徹攜手推動香山建設，新竹捷運除力拚4年內動工，路網也應納入香山並朝竹南方向延伸。

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莊競程表示，林盈徹與父親、前市議員林漢淇長期扎根香山，服務地方超過30年，最讓他印象深刻的是願意傾聽地方需求，並持續追蹤、轉化為實際建設。他也強調，林家父子一路從政清白、清廉，呼籲支持者集中選票，讓兩人未來能在市府、議會合作。

林盈徹說，多年來始終把鄉親的事當成自己的事，隨身攜帶筆記本記下地方陳情及服務案件，再逐件追蹤處理，至今已累積數十本筆記。他表示，莊競程具有中央與地方歷練，若未來由莊在市府推動建設、自己在議會反映地方需求，可望加速香山建設。

莊競程指出，香山幅員廣大，但過去城市發展與交通建設多集中在市中心及竹科周邊，香山不能再持續等待。他日前已提出新竹捷運4年內動工目標，主張加速可行性研究、綜合規畫及中央與地方行政程序。

莊競程表示，捷運路網不能只著眼市中心，未來應將香山納入整體規畫，並評估朝竹南方向串聯，擴大新竹與竹南生活圈交通連結。林盈徹也表示，期待捷運未來能延伸香山、串聯竹南，改善地方長期交通需求。

除交通外，莊競程也提出，香山在親子育兒、運動休閒等公共服務仍有補強空間，未來親子館及運動設施布局應納入香山需求，尤其不能忽略南香山，盼從交通、育兒到生活機能逐步補足。

民進黨新竹市長參選人莊競程今出席香山區市議員林盈徹競選總部成立大會，力挺林盈徹連任。圖／民進黨新竹市黨部提供
民進黨新竹市長參選人莊競程今出席香山區市議員林盈徹競選總部成立大會，力挺林盈徹連任。圖／民進黨新竹市黨部提供

2026九合一選舉 莊競程 新竹市選舉 競選總部

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