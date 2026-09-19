「基隆400年童樂會」第二場戶外活動昨晚間在基隆港西岸登場，邀請即將成真火舞團帶來「動物消防隊」，現場吸引超過3千民眾齊聚。民進黨基隆市長參選人童子瑋說，國際級火舞演出點亮西岸，希望未來能讓更多文化、藝術與親子活動進入港區，讓基隆的夜晚更有活力。

童子瑋表示，當第一道火焰衝向夜空，整個西岸瞬間被點亮，現場充滿驚呼聲、掌聲與孩子的笑聲。他說，看著超過3千人一起在西岸欣賞演出，那一刻真的非常感動。

童子瑋指出，基隆是一座港口城市，也是一座常常下雨的城市，過去大家想到基隆，有時容易先想到比較沉重的一面，但港口本來就是匯聚世界、交流文化，也承載夢想的地方，城市應該有更多值得期待的快樂樣貌。

童子瑋表示，港口可以是孩子奔跑的地方，也可以是家庭一起欣賞表演、共同度過夜晚的所在。當港口空間被重新打開、被市民使用，它就不只是船隻進出的交通設施，更可以成為大家願意在晚上走出家門，一起創造幸福回憶的城市舞台。

童子瑋指出，今年是基隆400年，他一直希望大家在紀念這一年時，不只回頭認識過去，也一起想像下一個400年，要留下一座什麼樣的城市。

童子瑋感謝即將成真火舞團帶來精采「動物消防隊」，透過火舞與劇場，把勇氣、守護與團隊合作的精神帶給孩子，也感謝每一位來到現場的市民朋友，讓今晚的西岸真正被熱情點亮。

基隆400年童樂會演出逾3千人，童子瑋：火舞熱情點亮西岸。圖／童子瑋競辦提供

基隆400年童樂會演出逾3千人，童子瑋：火舞熱情點亮西岸。圖／童子瑋競辦提供