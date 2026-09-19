謝家父子涉案遭羈押被指「選舉提前結束」 魏平政：選舉只能靠自己

彰化縣議會議長謝典霖及父親謝新隆涉嫌賄選案被羈押，失去「彰化南霸天」謝家支持，被認為嚴重衝擊選情艱困的國民黨彰化縣長參選人魏平政，甚至被認為縣長選舉「提前結束了」，魏平政強調這是有心人故意釋放出來，他不會當一回事，因為「選舉只能靠自己」。

國民黨彰化縣長參選人魏平政因徵召爭議，不僅縣長王惠美不願擔任競總主委，甚至未站輔選，組織系統還未成形，另地方山頭不挺、農會系統被瓦解等，魏平政選情艱困，而謝家被認為是魏平政參選縣長的大金主，又是負責南彰化十個鄉鎮市的布局，如今謝家父子被羈押，對縣長選情無異雪上加霜，甚至被認為縣長選舉「提前結束了」。

魏平政今天針對縣長選舉「提前結束了」的說法，強調從被徵召那天就開始有人在講， 所以他認為，這些言語話語，都是有心人士所釋放出來的，從來不把這些事情當一回事，因為選舉只能靠自己。而且就他這幾天在跑的行程過程中，感受到的是選民熱烈急迫的回饋，每個人都希望他當選，每個人的握手都是強而有力的。

魏平政強調，他不認為選舉結束了，若選舉就結束了，為什麼有這次的司法調查，他相信，這絕對不是一個開始，而且也不是結束，接下來，可能他也會面對這樣的一個挑戰，他會做好心理準備，要面對的是一個國家機器，他只能夠自己謹慎。

魏平政說，在謝家被偵辦後，有媒體問他說，謝家是不是他的金主？他只是回答不是，就說他急速切割。他強調，他的的金主只有他媽媽還有我兩個哥哥，他照實回答也被人家說是急速切割，讓他非常非常的不以為然。他還表示，以他家族及律師身分，貸款不是問題。