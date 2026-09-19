快訊

多米多羅爆無縫前女友、約女粉！芝芝暗指有報應 她開撕揭渣男罪狀

父女沒合體不是切割 蘇巧慧與蘇貞昌微妙的距離

Gemini變笨「回問題能力突變0」？被酸靠雲端硬碟在撐 他曝關鍵：仍有優勢

聽新聞
0:00 / 0:00

謝家父子涉案遭羈押被指「選舉提前結束」 魏平政：選舉只能靠自己

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣議會議長謝典霖及父親謝新隆涉嫌賄選案被羈押，失去「彰化南霸天」謝家支持，國民黨彰化縣長參選人魏平政被認為縣長選舉「提前結束了」，但他強調，他不會當一回事，因為「選舉只能靠自己」。記者劉明岩／攝影
彰化縣議會議長謝典霖及父親謝新隆涉嫌賄選案被羈押，失去「彰化南霸天」謝家支持，國民黨彰化縣長參選人魏平政被認為縣長選舉「提前結束了」，但他強調，他不會當一回事，因為「選舉只能靠自己」。記者劉明岩／攝影

彰化縣議會議長謝典霖及父親謝新隆涉嫌賄選案被羈押，失去「彰化南霸天」謝家支持，被認為嚴重衝擊選情艱困的國民黨彰化縣長參選人魏平政，甚至被認為縣長選舉「提前結束了」，魏平政強調這是有心人故意釋放出來，他不會當一回事，因為「選舉只能靠自己」。

2026九合一選舉

國民黨彰化縣長參選人魏平政因徵召爭議，不僅縣長王惠美不願擔任競總主委，甚至未站輔選，組織系統還未成形，另地方山頭不挺、農會系統被瓦解等，魏平政選情艱困，而謝家被認為是魏平政參選縣長的大金主，又是負責南彰化十個鄉鎮市的布局，如今謝家父子被羈押，對縣長選情無異雪上加霜，甚至被認為縣長選舉「提前結束了」。

魏平政今天針對縣長選舉「提前結束了」的說法，強調從被徵召那天就開始有人在講， 所以他認為，這些言語話語，都是有心人士所釋放出來的，從來不把這些事情當一回事，因為選舉只能靠自己。而且就他這幾天在跑的行程過程中，感受到的是選民熱烈急迫的回饋，每個人都希望他當選，每個人的握手都是強而有力的。

魏平政強調，他不認為選舉結束了，若選舉就結束了，為什麼有這次的司法調查，他相信，這絕對不是一個開始，而且也不是結束，接下來，可能他也會面對這樣的一個挑戰，他會做好心理準備，要面對的是一個國家機器，他只能夠自己謹慎。

魏平政說，在謝家被偵辦後，有媒體問他說，謝家是不是他的金主？他只是回答不是，就說他急速切割。他強調，他的的金主只有他媽媽還有我兩個哥哥，他照實回答也被人家說是急速切割，讓他非常非常的不以為然。他還表示，以他家族及律師身分，貸款不是問題。

彰化縣議會議長謝典霖及父親謝新隆涉嫌賄選案被羈押，失去「彰化南霸天」謝家支持，國民黨彰化縣長參選人魏平政被認為縣長選舉「提前結束了」，但他強調，他不會當一回事，因為「選舉只能靠自己」。記者劉明岩／攝影
彰化縣議會議長謝典霖及父親謝新隆涉嫌賄選案被羈押，失去「彰化南霸天」謝家支持，國民黨彰化縣長參選人魏平政被認為縣長選舉「提前結束了」，但他強調，他不會當一回事，因為「選舉只能靠自己」。記者劉明岩／攝影

魏平政 謝典霖 2026九合一選舉 彰化縣選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

針對謝典霖父子涉賄選被押 王惠美與魏平政異口同聲以4字回應

「喊凍蒜」就算賄選？魏平政聲援謝家 質疑押人取供毫無標準

開議前…檢搶先收傘 收押彰縣議長謝典霖

謝典霖父子遭羈押禁見最快今抗告 檢方也研議鄭汝芬交保抗告

相關新聞

謝家父子涉案遭羈押被指「選舉提前結束」 魏平政：選舉只能靠自己

彰化縣議會議長謝典霖及父親謝新隆涉嫌賄選案被羈押，失去「彰化南霸天」謝家支持，被認為嚴重衝擊選情艱困的國民黨彰化縣長參選人魏平政，甚至被認為縣長選舉「提前結束了」，魏平政強調這是有心人故意釋放出來，他不會當一回事，因為「選舉只能靠自己」。

「竹北的事情就留在竹北」 黃國昌雲林助選呼籲支持國民黨張嘉郡

藍白竹北市長選舉合作破局，民眾黨主席黃國昌今南下雲林陪同黨籍參選人拜票，受邀參加雲林電競派對與雲林縣長張麗善、國民黨雲林縣長參選人張嘉郡同台，再現藍白合體。黃國昌呼籲民眾黨支持者「集中選票全力支持張嘉郡」，並強調藍白在雲林合作密切，「竹北的事情就留在竹北」。

影／藍營指控蘇貞昌為官邸晚會趕尤清 蘇巧慧：口水之爭沒必要

民進黨新北市長參選人蘇巧慧上午針對藍營市議員指稱前台北縣長尤清，曾在自傳指控繼任縣長蘇貞昌要求他3天內搬離縣長官邸，只因要幫蘇巧慧辦耶誕晚會。她說根本就沒有什麼晚會，這種口水之爭真的是沒有必要。

影／「超強母雞」輔選是否到高雄？盧秀燕：議會總質詢期…有點分身乏術

台中市議員豐后區參選人連佳振與市長參選江啟臣聯合競選總部今天成立，市長盧秀燕和江啟臣都到場助講，台北市長參選人蔣萬安和沈伯洋都要到高雄助選，被問到是否會也會到高雄助選，盧秀燕表示，全國各地包括縣市長、議員、里長、鄉鎮長，通通在邀請她，因為她現在還在市議會總質詢時間，有點分身乏術，所以她只能利用周日積極來幫忙。

影／蘇巧慧澄清當年沒辦耶誕趴 呂家愷：那為什麼急著趕走尤清？

針對民進黨籍前台北縣長尤清自傳記載，蘇貞昌就任台北縣長時，以就讀台大的女兒要舉辦耶誕晚會為由，要求尤清3天內搬離縣長官舍，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今則表示沒有舉辦耶誕趴，國民黨發言人、新北市議員呂家愷今持續質疑，如果沒辦耶誕趴，那你們蘇家為何還要急著趕走尤清？為什麼要羞辱一位為台北縣付出多年的老縣長？

跑選舉也要顧喉嚨 蕭美琴分享護喉草藥趣事、江啟臣獲鄉親送喉糖

離選舉剩下2個月，各縣市長參選人地方跑透透，喊到燒聲，如何保護喉嚨是一大學問。副總統蕭美琴今天到台中輔選，特別分享她過去跑行程時，透過中藥草藥護喉，嘴巴卻吃成黑色的趣事；國民黨台中市長參選人江啟臣今上午到市場掃街，也有民眾送上喉糖。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。