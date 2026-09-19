快訊

多米多羅爆無縫前女友、約女粉！芝芝暗指有報應 她開撕揭渣男罪狀

父女沒合體不是切割 蘇巧慧與蘇貞昌微妙的距離

Gemini變笨「回問題能力突變0」？被酸靠雲端硬碟在撐 他曝關鍵：仍有優勢

聽新聞
0:00 / 0:00

跑選舉也要顧喉嚨 蕭美琴分享護喉草藥趣事、江啟臣獲鄉親送喉糖

聯合報／ 記者游振昇陳敬丰趙容萱／台中即時報導
選舉將近，大咖輔選，副總統蕭美琴（右）今站台民進黨台中市長參選人何欣純（左）。記者黃仲裕／攝影
選舉將近，大咖輔選，副總統蕭美琴（右）今站台民進黨台中市長參選人何欣純（左）。記者黃仲裕／攝影

離選舉剩下2個月，各縣市長參選人地方跑透透，喊到燒聲，如何保護喉嚨是一大學問。副總統蕭美琴今天到台中輔選，特別分享她過去跑行程時，透過中藥草藥護喉，嘴巴卻吃成黑色的趣事；國民黨台中市長參選人江啟臣今上午到市場掃街，也有民眾送上喉糖。

2026九合一選舉

蕭美琴今天到台中參加民進黨市長參選人何欣純的大里後援會成立大會，特別分享過去的小故事，2年多前她和賴清德總統搭檔選舉，來台中跑行程，說話說到燒聲，台中的朋友給了一包含有喉糖成分的中藥草藥，吃完聲音馬上變回來，令她大讚效果很好。

有趣的是，蕭美琴當天忙完在何欣純大里服務處拍照，拍完照到洗手間照鏡子，才發現整個嘴唇都是草藥的黑色，原來這包草藥有「副作用」，治好喉嚨痛卻讓嘴唇變黑。蕭說，這是她和大里的小故事，今天回來這裡剛好再跟何欣純重新拍一張照片。

江啟臣今天上午到豐原第一公有零售市場掃街拜票，先去福德祠參拜，祈求國泰民安、地方繁榮，再深入市場逐攤問好；過程中有攤商邀請品嘗美食，也有1名到市場採買的民眾，特別送給江一包枇杷喉糖，提醒走訪基層時也要照顧嗓子，江啟臣笑著接過喉糖道謝。

江啟臣出身豐原，他表示豐原有許多熟悉的面孔，市場中的問候與關心讓他感受到家鄉的人情味，一包喉糖、一聲加油，或是握手時的叮嚀，都是鄉親的心意，也是自己肩膀上的責任；服務市民就要走進大家的日常，了解市民生活需求與攤商的辛苦，他會持續深入台中各地，腳踏實地推動城市進步。

蕭美琴懇請鄉親支持擁有鋼鐵意志、願意捲起袖子到基層了解問題的何欣純。記者黃仲裕／攝影
蕭美琴懇請鄉親支持擁有鋼鐵意志、願意捲起袖子到基層了解問題的何欣純。記者黃仲裕／攝影

國民黨台中市長參選人江啟臣（左）今上午到豐原第一公有零售市場掃街，有民眾特別送他一包枇杷喉糖，提醒注意保養喉嚨。圖／江啟臣競辦提供
國民黨台中市長參選人江啟臣（左）今上午到豐原第一公有零售市場掃街，有民眾特別送他一包枇杷喉糖，提醒注意保養喉嚨。圖／江啟臣競辦提供

江啟臣（中）出身豐原，感嘆市場中的問候與關心讓他感受到家鄉的人情味，一包喉糖、一聲加油，或是握手時的叮嚀，既是鄉親的心意，也是自己肩膀上的責任。圖／江啟臣競辦提供
江啟臣（中）出身豐原，感嘆市場中的問候與關心讓他感受到家鄉的人情味，一包喉糖、一聲加油，或是握手時的叮嚀，既是鄉親的心意，也是自己肩膀上的責任。圖／江啟臣競辦提供

蕭美琴（左）分享跑選舉的小趣事，她曾喊到燒聲，得朋友贈與一包喉糖，雖然有效，卻把嘴唇吃成黑色。記者黃仲裕／攝影
蕭美琴（左）分享跑選舉的小趣事，她曾喊到燒聲，得朋友贈與一包喉糖，雖然有效，卻把嘴唇吃成黑色。記者黃仲裕／攝影

蕭美琴 江啟臣 喉嚨 2026九合一選舉 台中市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

正副總統接連輔選台中！蕭美琴：何欣純是肯捲起袖子的守護者

中捷藍線進度慢 陳世凱批盧秀燕牽拖「中央補助是做到哪給到哪」

影／何欣純成立造勢大會千人相挺話帶哽咽 蕭美琴送上愛的抱抱

蕭美琴、陳世凱挺何欣純 綠營大團結：為屯區爭資源拚「黃金交叉」

相關新聞

謝家父子涉案遭羈押被指「選舉提前結束」 魏平政：選舉只能靠自己

彰化縣議會議長謝典霖及父親謝新隆涉嫌賄選案被羈押，失去「彰化南霸天」謝家支持，被認為嚴重衝擊選情艱困的國民黨彰化縣長參選人魏平政，甚至被認為縣長選舉「提前結束了」，魏平政強調這是有心人故意釋放出來，他不會當一回事，因為「選舉只能靠自己」。

「竹北的事情就留在竹北」 黃國昌雲林助選呼籲支持國民黨張嘉郡

藍白竹北市長選舉合作破局，民眾黨主席黃國昌今南下雲林陪同黨籍參選人拜票，受邀參加雲林電競派對與雲林縣長張麗善、國民黨雲林縣長參選人張嘉郡同台，再現藍白合體。黃國昌呼籲民眾黨支持者「集中選票全力支持張嘉郡」，並強調藍白在雲林合作密切，「竹北的事情就留在竹北」。

影／藍營指控蘇貞昌為官邸晚會趕尤清 蘇巧慧：口水之爭沒必要

民進黨新北市長參選人蘇巧慧上午針對藍營市議員指稱前台北縣長尤清，曾在自傳指控繼任縣長蘇貞昌要求他3天內搬離縣長官邸，只因要幫蘇巧慧辦耶誕晚會。她說根本就沒有什麼晚會，這種口水之爭真的是沒有必要。

影／「超強母雞」輔選是否到高雄？盧秀燕：議會總質詢期…有點分身乏術

台中市議員豐后區參選人連佳振與市長參選江啟臣聯合競選總部今天成立，市長盧秀燕和江啟臣都到場助講，台北市長參選人蔣萬安和沈伯洋都要到高雄助選，被問到是否會也會到高雄助選，盧秀燕表示，全國各地包括縣市長、議員、里長、鄉鎮長，通通在邀請她，因為她現在還在市議會總質詢時間，有點分身乏術，所以她只能利用周日積極來幫忙。

影／蘇巧慧澄清當年沒辦耶誕趴 呂家愷：那為什麼急著趕走尤清？

針對民進黨籍前台北縣長尤清自傳記載，蘇貞昌就任台北縣長時，以就讀台大的女兒要舉辦耶誕晚會為由，要求尤清3天內搬離縣長官舍，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今則表示沒有舉辦耶誕趴，國民黨發言人、新北市議員呂家愷今持續質疑，如果沒辦耶誕趴，那你們蘇家為何還要急著趕走尤清？為什麼要羞辱一位為台北縣付出多年的老縣長？

台中藍營江啟臣拋「烏日20分鐘生活圈」喊：加倍建設讓鄉親引以為榮

國民黨台中市長參選人江啟臣昨晚在烏日辦問政說明會時說，烏日是中台灣第三大門戶，他提出「20分鐘生活圈」政見，盼鄉親以選票作為後盾，讓地方有更強的民意向中央爭取建設，他一定以加倍建設回報烏日，讓鄉親以身為烏日人為榮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。