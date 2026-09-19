跑選舉也要顧喉嚨 蕭美琴分享護喉草藥趣事、江啟臣獲鄉親送喉糖

離選舉剩下2個月，各縣市長參選人地方跑透透，喊到燒聲，如何保護喉嚨是一大學問。副總統蕭美琴今天到台中輔選，特別分享她過去跑行程時，透過中藥草藥護喉，嘴巴卻吃成黑色的趣事；國民黨台中市長參選人江啟臣今上午到市場掃街，也有民眾送上喉糖。

蕭美琴今天到台中參加民進黨市長參選人何欣純的大里後援會成立大會，特別分享過去的小故事，2年多前她和賴清德總統搭檔選舉，來台中跑行程，說話說到燒聲，台中的朋友給了一包含有喉糖成分的中藥草藥，吃完聲音馬上變回來，令她大讚效果很好。

有趣的是，蕭美琴當天忙完在何欣純大里服務處拍照，拍完照到洗手間照鏡子，才發現整個嘴唇都是草藥的黑色，原來這包草藥有「副作用」，治好喉嚨痛卻讓嘴唇變黑。蕭說，這是她和大里的小故事，今天回來這裡剛好再跟何欣純重新拍一張照片。

江啟臣今天上午到豐原第一公有零售市場掃街拜票，先去福德祠參拜，祈求國泰民安、地方繁榮，再深入市場逐攤問好；過程中有攤商邀請品嘗美食，也有1名到市場採買的民眾，特別送給江一包枇杷喉糖，提醒走訪基層時也要照顧嗓子，江啟臣笑著接過喉糖道謝。

江啟臣出身豐原，他表示豐原有許多熟悉的面孔，市場中的問候與關心讓他感受到家鄉的人情味，一包喉糖、一聲加油，或是握手時的叮嚀，都是鄉親的心意，也是自己肩膀上的責任；服務市民就要走進大家的日常，了解市民生活需求與攤商的辛苦，他會持續深入台中各地，腳踏實地推動城市進步。

蕭美琴懇請鄉親支持擁有鋼鐵意志、願意捲起袖子到基層了解問題的何欣純。記者黃仲裕／攝影

國民黨台中市長參選人江啟臣（左）今上午到豐原第一公有零售市場掃街，有民眾特別送他一包枇杷喉糖，提醒注意保養喉嚨。圖／江啟臣競辦提供

江啟臣（中）出身豐原，感嘆市場中的問候與關心讓他感受到家鄉的人情味，一包喉糖、一聲加油，或是握手時的叮嚀，既是鄉親的心意，也是自己肩膀上的責任。圖／江啟臣競辦提供