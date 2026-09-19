影／何欣純成立造勢大會千人相挺話帶哽咽 蕭美琴送上愛的抱抱

民進黨台中市長參選人何欣純今天上午在新興宮舉行大里霧峰後援會成立大會，現場湧入超過3000名支持者，她在致詞時語帶哽咽的說，雖然汗流浹背，但很感動，臉上的汗水夾雜著淚水，特別感謝現場民眾到場力挺，她表示能走到今天，都是因為民眾相信她的做事能力，也拜託民眾讓她順利通過年底大選，讓屯區出一位市長。

何欣純回憶，當初從市議員挑戰跨區參選立委時，面對資源豐厚、知名度高的強勁對手，過程相當艱難。然而，憑藉著鄉親一雙雙溫暖的手與熱情鼓勵，讓她能一路奮戰並連任四屆立委。她感性表示，是鄉親的栽培與相挺，成就了今天的何欣純，這份恩情她始終銘記在心。

談及地方發展，何欣純指出，屯區與大里、霧峰地區近年來快速成長，人口已突破 45 至 50 萬人。然而，公共建設與生活機能卻面臨瓶頸，包括停車位不足、國道 3 號與 6 號及 74 號快速道路經常壅塞，以及捷運建設進度延宕等問題，都亟待改善與解決。

何欣純強調，屯區需要一位真正在地出身、了解民意且敢於承擔的領導者。她大聲疾呼「屯區一定會出市長」，並宣示將以勇敢的心承擔重任，解決交通與各項民生難題。最後，她在全場喊出「新台中、新市長」的歡呼聲中再次鞠躬，懇請鄉親繼續做她的堅強後盾，共同攜手打造更好的台中。

副總統蕭美琴（右）為民進黨台中市長參選人何欣純（左）站台力挺。記者黃仲裕／攝影

民進黨台中市長參選人何欣純今天上午在新興宮舉行大里霧峰後援會成立大會，現場湧入超過3000名支持者。記者黃仲裕／攝影