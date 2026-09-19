講不出「政黨傾向」的英文？蔣萬安：有1、2次卡詞「很不好意思」

選戰升溫，台北市長蔣萬安最近被翻出，過去出訪美國與學生交流時，講不出「政黨傾向」的英文，但民進黨台北市長參選人沈伯洋日前被問到此事則說「Party affiliation」。對此，蔣萬安今回應，當時有1、2次卡詞，很不好意思。

蔣萬安上午參加客家後援會成立大會受訪，媒體關注之前在哈佛演講的影片又被翻出來，蔣萬安說，2024年到美國訪問，也到哈佛演講，其實大家可以看完整的影片，除了演講，當然還有學生的提問，整個過程非常愉快，有很多好的意見交流。

蔣萬安也說，「當中有1、2次卡詞，我也很不好意思」但其實在會後，還是好多學生排隊來聊天，他們都非常關心台灣的民主，以及台北的發展。所以都會把握很多機會，持續的跟國際城市，以及在國際論壇，跟很多國際企業相互交流互動，密切合作。