影／盧秀燕為市議員參選人連佳振助講 「致勝防曬噴霧」今年首噴

台中市議員豐后區參選人連佳振與市長參選江啟臣聯合競選總部今天成立，市長盧秀燕和江啟臣都到場助講，盧秀燕還為連佳振噴防曬噴霧，她說這瓶防曬噴霧在大罷免時為立法院長韓國瑜等人噴過爆紅，噴了會好運，她今年首次動用此秘密噴霧，讓連佳振也爆紅當選。

中市議員參選人連佳振和市長參選人江啟臣聯合競選總部今天在豐原區成立，現場人潮擠爆，前總統府秘書長廖了以和多位中市府局處長到場加油。

盧秀燕和江啟臣分別為連佳振披彩帶和授戰旗，盧秀燕台上助講時，更拿出防曬噴霧說，她曾在大罷免時助講時，為立法院長韓國瑜等人噴此防曬，當時爆紅買不到，這很重要，噴了後會爆紅，會好運，會當選，她當場為連佳振噴，祝他高票當選，噴後這瓶也送給連佳振。

盧秀燕說，韓國瑜是立法院的太陽，連佳振要當豐原后里的太陽，讓他溫暖豐原跟后里，讓他成為豐原跟后里的太陽，照亮豐原跟后里。

盧秀燕說，她今天為連佳振助講表示，他從里長出身，因為表現得實在太好，為民喉舌、做得很好，爭取很多建設。所以提名他競選市議員。她說連佳振比別人更重要，因為他如果成功，代表基層出頭天；他如果成功，代表重視地方聲音、為民服務的基層，能夠有更上一層樓的機會，所以連佳振的成功和當選，代表基層受到重視。盧秀燕呼籲，所有的這些好朋友們，大力支持連家振，讓他高票當選。

台中市議員豐后區參選人連佳振與市長參選江啟臣聯合競選總部今天成立，市長盧秀燕和江啟臣都到場助講。記者游振昇／攝影

台中市議員豐后區參選人連佳振與市長參選江啟臣聯合競選總部今天成立，市長盧秀燕和江啟臣都到場助講。記者游振昇／攝影

台中市議員豐后區參選人連佳振與市長參選江啟臣聯合競選總部今天成立，市長盧秀燕和江啟臣都到場助講，盧為連噴防曬。記者游振昇／攝影

台中市議員豐后區參選人連佳振與市長參選江啟臣聯合競選總部今天成立，市長盧秀燕和江啟臣都到場助講。記者游振昇／攝影

台中市議員豐后區參選人連佳振與市長參選江啟臣聯合競選總部今天成立，市長盧秀燕和江啟臣都到場助講。記者游振昇／攝影

台中市議員豐后區參選人連佳振與市長參選江啟臣聯合競選總部今天成立，市長盧秀燕和江啟臣都到場助講。記者游振昇／攝影

台中市議員豐后區參選人連佳振與市長參選江啟臣聯合競選總部今天成立，市長盧秀燕和江啟臣都到場助講。記者游振昇／攝影