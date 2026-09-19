綠營今午南北合擊 陳其邁：賴瑞隆慢熱老實、需要包裝

高雄市長選戰加溫，藍綠陣營不約而同祭出「北高連線」，邀台北、新北市長參選人南下合體拚場。高雄市長陳其邁今早表示，「洋流碰上龍捲風一定非常精彩」，他指民進黨高雄市長參選人賴瑞隆「屬慢熱型候選人」，期待南北城市透過選舉活動增加交流，讓外界看見高雄這幾年的城市變化。

陳其邁指台北市長參選人沈伯洋近期在台北市也颳起了很多流行風，走到那裡幾乎都是萬人空，賴瑞隆則「人比較老實，需要包裝」，因此「熱帶氣旋要變成龍捲風，賴是比較屬於慢熱型的候選人」。

針對蔣萬安市長、李四川副市長及沈伯洋等人到高雄，陳其邁說，希望北部參選人除參加選舉活動，也能「多走走看看」，體驗高雄的熱情，也了解高雄這幾年不只高科技產業發展，演唱會經濟共創造189億的產值，都讓商圈夜市等庶民經濟受惠。

陳其邁也肯定賴瑞隆深耕地方及國會十年，形容他「做事情腳踏實地，實實在在做事情，人比較老實」。今天高雄還有SUP比賽，賴瑞隆過去曾任海洋局長，對SUP及亞洲新灣區開發都有參與，賴與沈伯兩名參選人「一定有一些武功或者是心法要交流」。

陳其邁說，北高是南北兩個重要城市，「城市的合作越多，國家就會越進步」，期待未來不論誰當選，都能彼此學習、切磋，若有共同政見，也能從不同城市治理角度交流，對城市發展都是好事。