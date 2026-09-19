「竹北的事情就留在竹北」 黃國昌雲林助選呼籲支持國民黨張嘉郡

藍白竹北市長選舉合作破局，民眾黨主席黃國昌今南下雲林陪同黨籍參選人拜票，受邀參加雲林電競派對與雲林縣長張麗善、國民黨雲林縣長參選人張嘉郡同台，再現藍白合體。黃國昌呼籲民眾黨支持者「集中選票全力支持張嘉郡」，並強調藍白在雲林合作密切，「竹北的事情就留在竹北」。

針對藍白合作在竹北破局及年底地方選舉，黃國昌表示，竹北的事情就留在竹北，過去在雲林，自己與張麗善、張嘉郡在法規推動及地方建設上都有良好默契，包含國土計畫法修正及財政收支劃分法、中央統籌分配款分配等議題，都是共同努力方向，呼籲民眾黨支持者及黨員「集中選票全力支持張嘉郡，接續張麗善縣長優良的縣政」。

對於中南部選戰，黃國昌表示，鄉親看重的是每個政治人物是不是認真做事，民眾黨的政治人物，或許沒有兩大黨的組織，但一步一腳印，以實際的行動與表現，來爭取選民的認同。他相信大家也可以看到張麗善的努力，張嘉郡、丁學忠在國會的表現，中央地方齊心，一起為百姓打拚，這才是所有鄉親想看到的。

雲林電競派對從2022年舉辦至今邁入第5屆，本屆「英雄聯盟」隨機大混戰吸引海內外超過64支隊伍參賽。黃國昌表示，，過去幾年每次到雲林，都能感受到地方進步。他認為，電競派對已不只是年輕人的遊戲，而是成為全民運動，台灣電競選手在國際發光發熱，值得更多支持。

他也提到，在野黨立委持續推動電競專法，希望為電競選手提供更完善的制度保障，促進產業發展。他表示，雖然目前法案推動遭遇阻礙，但仍對通過抱持決心與信心。

張嘉郡表示，現場有許多年輕朋友甚至小朋友共同參與，顯示雲林逐步朝年輕化發展，未來若有機會，將在張麗善建立的基礎上，繼續帶領雲林朝更年輕、更有朝氣、更有活力的方向發展。

對於黃國昌出席電競派對，成為藍白合舞台，張麗善表示，黃國昌來，我們活動的媒體曝光度也會比較高，藍白合從中央到地方都一樣，唯有藍白合極大化才能在立院順利推動議案，才能為民謀福利。

民眾黨主席黃國昌（右二）今南下雲林陪同黨籍參選人掃街拜票，受邀參加雲林電競派對與雲林縣長張麗善（右一）、國民黨雲林縣長參選人張嘉郡（左二）同台，再現藍白合體。

民眾黨主席黃國昌（右二）今南下雲林陪同黨籍參選人掃街拜票，受邀參加雲林電競派對與縣長張麗善（中）、國民黨雲林縣長參選人張嘉郡（左二）同台，再現藍白合體。記者陳雅玲／攝影