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正副總統接連輔選台中！蕭美琴：何欣純是肯捲起袖子的守護者

聯合報／ 記者趙容萱陳敬丰／台中即時報導
副總統蕭美琴（前中）輔選民進黨台中市長參選人何欣純（前左），大讚何是願意捲起袖子在基層了解問題的守護者，可以帶領台中大進步。記者趙容萱／攝影
副總統蕭美琴（前中）輔選民進黨台中市長參選人何欣純（前左），大讚何是願意捲起袖子在基層了解問題的守護者，可以帶領台中大進步。記者趙容萱／攝影

年底選舉剩2個月，民進黨盼「決戰中台灣」，大咖接連輔選，賴清德總統9月12日出席台中市長參選人何欣純的競總成立大會，今天副總統蕭美琴現身何的後援會成立大會，大讚何欣純是願意捲起袖子在基層了解問題的守護者，可以帶領台中大進步。

2026九合一選舉

何欣純今天在本命區大里成立後援會，以及3名大里議員李天生、張芬郁、林德宇的聯合競總，雖然周六上午天氣相當炎熱，大里鄉親熱情不減，主辦單位表示現場湧入超過5000人。蕭美琴上午11時許抵達現場，在何陪同下進場，支持者高呼「何欣純凍蒜」。

蕭美琴表示，原本上周就要來台中，剛好收到義大利籍的歐洲副議長邀請，赴義大利參加歐洲自由民主論壇，為台灣人發聲；台中是好地方，氣候宜人，位於台灣正中心，產業發達、交通順暢，市民也對何欣純帶領這座城市有所期待。

蕭美琴講述她與何欣純認識的小故事，30多年前剛畢業，蕭在美國華盛頓民進黨駐美代表處任職，當時充滿理想熱忱，希望為台灣拚外交，為了吸引更多年輕人加入，舉辦了一場外交人才訓練營，當時更年輕的何欣純也參加了，說明何從年輕時就有國際觀，放眼世界。

蕭美琴表示，她和何欣純從政經歷雖不同，守護台灣民主的心願一樣，都希望台灣人有尊嚴地站在國際舞台上；這幾年從前總統蔡英文到賴清德總統，台灣的實力被世界看到，今年被洛桑管理學院評比為全球競爭力排名第四，這是所有百姓共同投入的成果，也要有國家政策做後盾。

蕭美琴回憶，多年前曾陪何欣純來台中跑選舉，要去太平工業區，當時已經有點晚了，她擔心會不會下班沒人，但一到工業區喊出何的名字，所有人都衝出來，令她非常驚豔；何欣純在立院的綽號原本是「中小企業女王」，經過這次事件蕭才發現，何不是女王，而是中小企業的守護者。

蕭美琴強調，女王是藉著過去的光環，讓別人給予掌聲，但守護者是要捲起袖子在基層了解問題、解決問題，跟所有人站在一起。台中有百工百業引以為傲的傳產，現在也在發展新興AI，相信在中小企業守護者何欣純的引領下，地方產業能得到長足發展。

蕭美琴說，何欣純來自基層，在中央歷練，現在回來照顧台中，擁有鋼鐵意志與溫暖的同理心，願意帶台中開創下一階段的發展與未來；台灣現在經濟發展，賴總統也透過各項福利政策讓全民享受經濟發展果實，好的政策需要地方配合落實，拜託鄉親支持何欣純與民進黨推薦的議員參選人。

蕭美琴 何欣純 守護者 2026九合一選舉 台中市選舉

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