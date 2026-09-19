影／談年底選舉 盧秀燕：希望2026不要變成大罷免2.0撕裂台灣

國際民主及選舉協助研究所日前發布2026全球民主現況報告，肯定台灣「國會監督效能」指標進步，但「司法獨立」表現卻從「高表現」降為「中等表現」；台中市長盧秀燕今天在豐原助選時被問到此報告，她說本來以為在大罷免失敗後，中央執政黨能反省改革，修正路線，不要再撕裂台灣，促進大家和諧，優質的民主，現在看起來，反而狀況更糟糕，甚至因為隨著2026地方大選來，看到中央執政黨無所不用其極，更撕裂台灣，更對立，甚至更操弄，她覺得彷彿是大罷免的2.0。

台中市議員豐后區參選人連佳振與市長參選江啟臣聯合競選總部今天成立，市長盧秀燕和江啟臣都到場助講，盧秀燕被問到國際選舉研究報告內容，她說國際上有注意到台灣的現況和選舉，包括台灣司法獨立在退步，國會監督在增強。

她說自己本來以為在大罷免失敗以後，我們的中央執政黨能反省改革，修正他們的路線，不要再撕裂台灣，促進大家和諧，優質的民主，優質的台灣。現在看起來，反而狀況更糟糕，現在甚至因為隨著2026地方大選來，看到中央執政黨無所不用其極，甚至更撕裂台灣，更對立，更操弄，更操弄。她覺得彷彿大罷免的2.0。

盧秀燕說，我們不希望也不要今年2026地方大選變成大罷免的2.0。因為國際在觀察我們，人民也不喜歡，因為大罷免1.0已經全面失敗了。看得出來，人民需要的是優質的民主，同時是優質的競爭，政黨競爭跟競選。希望中央執政黨能拿出建立典範，帶領台灣走向一個好的政黨競爭，走向一個和諧的民主。

盧秀燕表示，雖然有競選，但是要優質的競選，希望2026不要變成大罷免的2.0，包括操弄，包括攻擊，包括抹黑，甚至有包括各種的這個攻擊別人。她舉例，有民眾只是拍個風景照，就在說他為匪在收集台灣的資料。有些民眾怕車子忘了停在哪裡，所以把他的停車的地方拍個照，然後幫助自己記得自己的車子停在哪裡，結果他就被網軍說他是在為匪收集資料，搞得不只是政治人物被攻擊、被撕裂，連民眾都攻擊。盧秀燕說這是很不好的，她希望大選還剩下70天，還來得及，建立良好優質的選風，才是好的選舉，這才是對民眾好的事情。希望大家都能像江啟臣副院長、像連佳振一樣，展現良好優質的競選風度，這才是國家之福。

台中市議員豐后區參選人連佳振與市長參選江啟臣聯合競選總部今天成立，市長盧秀燕和江啟臣都到場助講。記者游振昇／攝影

台中市議員豐后區參選人連佳振與市長參選江啟臣聯合競選總部今天成立，市長盧秀燕和江啟臣都到場助講。記者游振昇／攝影

台中市議員豐后區參選人連佳振與市長參選江啟臣聯合競選總部今天成立，市長盧秀燕和江啟臣都到場助講。記者游振昇／攝影