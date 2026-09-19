影／鳳山大造勢下午登場！柯志恩向賴瑞隆下戰帖

國民黨高雄市長參選人柯志恩首場萬人大造勢今天下午在鳳山登場，邀台北市長蔣萬安站台，對手賴瑞隆也找來台北市長參選人沈伯洋「快閃」助攻。柯志恩以「來者是客」歡迎沈伯洋，希望他多停留一下感受高雄的美好，另向賴瑞隆喊話說，要辯論不用找蔣萬安，近日有個中山大學青年論壇有邀市長參選人辯論，兩人可以好好討論高雄願景。

立委柯志恩今早參加「高雄城市祈禱午餐會」，海委會主委管碧玲、議長康裕成、澎湖縣長參選人吳淑瑾及前議員顏曉菁等人同框參加活動。

今天下午造勢大會同一時間，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆邀請台北市長參選人沈伯洋到愛河助選造勢。柯志恩表示，只要是來高雄的人都是客，她都非常歡迎，但也希望多停留一下，感受高雄的美好，要在附近商家多消費、帶動經濟，任何人來，「不管什麼樣的流，我們都非常歡迎」。

過去賴瑞隆為前鎮漁港改造案，曾放話邀台北市長蔣萬安辯論，今天蔣萬安不僅參加造勢活動，晚上還要與柯志恩前往六合夜市品嘗庶民美食。

針對辯論議題，柯志恩表示，賴委員要競選的是高雄市長，想必對台北市政不熟，不過最近中山大學有個學生青年論壇邀請兩位候選人同台辯論，「所以不用那麼遠找蔣萬安，找柯志恩同台辯論，可以把很多事情釐清」，年輕人是未來的希望，應該透過辯論，讓他們知道高雄的願景是什麼，如何共同為高雄打拚。