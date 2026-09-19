快訊

多米多羅爆無縫前女友、約女粉！芝芝暗指有報應 她開撕揭渣男罪狀

父女沒合體不是切割 蘇巧慧與蘇貞昌微妙的距離

Gemini變笨「回問題能力突變0」？被酸靠雲端硬碟在撐 他曝關鍵：仍有優勢

聽新聞
0:00 / 0:00

謝典霖案讓參選人中秋聯歡活動喊卡 王鴻薇：確實風聲鶴唳

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。聯合報系資料照
國民黨立委王鴻薇。聯合報系資料照

彰化縣議長謝典霖涉嫌餐敘賄選遭收押禁見，震撼政壇，各地已有不少議員和參選人，今年中秋聯歡晚會乾脆不辦、不送摸彩品。國民黨立委王鴻薇上午參加蔣萬安客家後援會成立大會受訪指出，這次的中秋活動，確實有點風聲鶴唳。

2026九合一選舉

對於謝典霖涉賄選遭收押，是否有寒蟬效應？王鴻薇說，確實看到檢調大動作，特別都是針對在野黨追查、辦案，現在中秋節，一般來講，都會有一些活動或摸彩，她知道已經有一些參選人，要把摸彩活動收回了。

她說，原因就是很怕檢調現在辦案，辦到只是針對在野黨，過去大家行之多年的活動，連摸彩都會變成檢調嚴辦的對象，所以他確實知道，在這次中秋的活動過程，確實有點風聲鶴唳。

王鴻薇也強調，當然她絕對反對任何賄選行為，但是也要奉勸檢調，辦案不要辦到只針對在野黨，而且過去行之多年的正常摸彩活動，檢調也要去追查，她覺得這一點可能會使得整個選舉，會蒙上一層陰影。

謝典霖 王鴻薇 中秋 2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

憂檢調上門 楊植斗：取消募款餐會、摸彩「不願支持者擔心害怕」

謝典霖效應！台中議員江和樹「連送水都停」曝參選人恐慌了：怕被抓去問

謝典霖父子涉賄遭羈押 柯文哲籲司法勿雙標：請客到底怎麼變成貪汙？

開議前…檢搶先收傘 收押彰縣議長謝典霖

相關新聞

謝家父子涉案遭羈押被指「選舉提前結束」 魏平政：選舉只能靠自己

彰化縣議會議長謝典霖及父親謝新隆涉嫌賄選案被羈押，失去「彰化南霸天」謝家支持，被認為嚴重衝擊選情艱困的國民黨彰化縣長參選人魏平政，甚至被認為縣長選舉「提前結束了」，魏平政強調這是有心人故意釋放出來，他不會當一回事，因為「選舉只能靠自己」。

「竹北的事情就留在竹北」 黃國昌雲林助選呼籲支持國民黨張嘉郡

藍白竹北市長選舉合作破局，民眾黨主席黃國昌今南下雲林陪同黨籍參選人拜票，受邀參加雲林電競派對與雲林縣長張麗善、國民黨雲林縣長參選人張嘉郡同台，再現藍白合體。黃國昌呼籲民眾黨支持者「集中選票全力支持張嘉郡」，並強調藍白在雲林合作密切，「竹北的事情就留在竹北」。

影／藍營指控蘇貞昌為官邸晚會趕尤清 蘇巧慧：口水之爭沒必要

民進黨新北市長參選人蘇巧慧上午針對藍營市議員指稱前台北縣長尤清，曾在自傳指控繼任縣長蘇貞昌要求他3天內搬離縣長官邸，只因要幫蘇巧慧辦耶誕晚會。她說根本就沒有什麼晚會，這種口水之爭真的是沒有必要。

影／「超強母雞」輔選是否到高雄？盧秀燕：議會總質詢期…有點分身乏術

台中市議員豐后區參選人連佳振與市長參選江啟臣聯合競選總部今天成立，市長盧秀燕和江啟臣都到場助講，台北市長參選人蔣萬安和沈伯洋都要到高雄助選，被問到是否會也會到高雄助選，盧秀燕表示，全國各地包括縣市長、議員、里長、鄉鎮長，通通在邀請她，因為她現在還在市議會總質詢時間，有點分身乏術，所以她只能利用周日積極來幫忙。

影／蘇巧慧澄清當年沒辦耶誕趴 呂家愷：那為什麼急著趕走尤清？

針對民進黨籍前台北縣長尤清自傳記載，蘇貞昌就任台北縣長時，以就讀台大的女兒要舉辦耶誕晚會為由，要求尤清3天內搬離縣長官舍，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今則表示沒有舉辦耶誕趴，國民黨發言人、新北市議員呂家愷今持續質疑，如果沒辦耶誕趴，那你們蘇家為何還要急著趕走尤清？為什麼要羞辱一位為台北縣付出多年的老縣長？

跑選舉也要顧喉嚨 蕭美琴分享護喉草藥趣事、江啟臣獲鄉親送喉糖

離選舉剩下2個月，各縣市長參選人地方跑透透，喊到燒聲，如何保護喉嚨是一大學問。副總統蕭美琴今天到台中輔選，特別分享她過去跑行程時，透過中藥草藥護喉，嘴巴卻吃成黑色的趣事；國民黨台中市長參選人江啟臣今上午到市場掃街，也有民眾送上喉糖。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。