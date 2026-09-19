謝典霖案讓參選人中秋聯歡活動喊卡 王鴻薇：確實風聲鶴唳

彰化縣議長謝典霖涉嫌餐敘賄選遭收押禁見，震撼政壇，各地已有不少議員和參選人，今年中秋聯歡晚會乾脆不辦、不送摸彩品。國民黨立委王鴻薇上午參加蔣萬安客家後援會成立大會受訪指出，這次的中秋活動，確實有點風聲鶴唳。

對於謝典霖涉賄選遭收押，是否有寒蟬效應？王鴻薇說，確實看到檢調大動作，特別都是針對在野黨追查、辦案，現在中秋節，一般來講，都會有一些活動或摸彩，她知道已經有一些參選人，要把摸彩活動收回了。

她說，原因就是很怕檢調現在辦案，辦到只是針對在野黨，過去大家行之多年的活動，連摸彩都會變成檢調嚴辦的對象，所以他確實知道，在這次中秋的活動過程，確實有點風聲鶴唳。

王鴻薇也強調，當然她絕對反對任何賄選行為，但是也要奉勸檢調，辦案不要辦到只針對在野黨，而且過去行之多年的正常摸彩活動，檢調也要去追查，她覺得這一點可能會使得整個選舉，會蒙上一層陰影。