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何欣純淚喊「在地女兒、屯區出市長」 拋：台中大進擊從屯區出發

聯合報／ 記者趙容萱陳敬丰／台中即時報導
民進黨台中市長參選人何欣純（右二）大里霧峰後援會今成立，何欣純上台演講。記者陳敬丰／攝影
民進黨台中市長參選人何欣純（右二）大里霧峰後援會今成立，何欣純上台演講。記者陳敬丰／攝影

民進黨台中市長參選人何欣純今選在立委本命區成立大里霧峰後援會，包括副總統蕭美琴、交通部部長陳世凱都站台力挺。何欣純說，台中大進擊從屯區出發，她推出「六星新屯區」 政見，屯區值得出一名市長，拜託屯區她的「後頭厝」，發揮屯區力量，讓何欣純當選，市議員紅不讓。何欣純說到落淚，「感恩有你，謝謝大家」。現場凍選聲不斷。

2026九合一選舉

何欣純為台中大里人，立委選區為屯區大里、太平，成功連任四屆，基層實力極為雄厚，大里與太平被視為何欣純「本命區」。

今天的後援會包括蕭美琴、陳世凱、在地大里霧峰市議員張芬郁、林德宇、李天生站台助講，民進黨台中市黨部主委為許木桂率市議員到場力挺，現場大喊「市長選阿純、議員紅不讓」、「何欣純凍蒜」，展現民進黨團結大氣勢。

何欣純說，讓阿純在地女兒做市長，讓屯區大里霧峰大發展，中央地方合作，讓屯區再進擊，欣欣向榮。捷運效率拚第一，捷運藍線延伸太平、捷運橘線、捷運紫線，拚動工、拚完工，何欣純說到做到。

何欣純指出，她提出「六星新屯區」 政見，加速夏田、塗城產業園區開發，打造「無人載具智慧製造中心」；成立產業轉型創新中心，及協助傳統產業轉型導入AI及智慧製造，輔導加入AI機器人、無人載具、醫療、航太、半導體等，掌握非紅供應鏈的發展機會。

何欣純說明，她提出屯區「公共服務大進擊」，興建大里聯合行政中心、增設公共停車空間，以及「青年創意大進擊」，推動大里菸葉廠修復活化等，打造台中版松菸。也要成立「AI人才創新研修所」，強化大里「台中軟體園區」、提升「纖維工藝博物館」並且打造文化觀光軟實力。

民進黨台中市長參選人何欣純大里霧峰後援會今成立，吸引鄉親到場力挺。記者趙容萱／攝影
民進黨台中市長參選人何欣純大里霧峰後援會今成立，吸引鄉親到場力挺。記者趙容萱／攝影

民進黨台中市長參選人何欣純（左二）大里霧峰後援會今成立，副總統蕭美琴（中）上台助講。記者趙容萱／攝影
民進黨台中市長參選人何欣純（左二）大里霧峰後援會今成立，副總統蕭美琴（中）上台助講。記者趙容萱／攝影

何欣純 2026九合一選舉 台中市選舉

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