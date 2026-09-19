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影／藍營指控蘇貞昌為官邸晚會趕尤清 蘇巧慧：口水之爭沒必要
民進黨新北市長參選人蘇巧慧上午針對藍營市議員指稱前台北縣長尤清，曾在自傳指控繼任縣長蘇貞昌要求他3天內搬離縣長官邸，只因要幫蘇巧慧辦耶誕晚會。她說根本就沒有什麼晚會，這種口水之爭真的是沒有必要。
蘇巧慧是在參加三重捷興宮廟會遶境前受訪，她說相關的事情新聞都還查得到，根本就沒有什麼耶誕晚會。
其實尤清前縣長也公開稱讚過蘇貞昌接任縣長之後的表現，現在更是公開支持她，尤其5日競總成立那天，尤清穿著雨衣在台下將近3個小時為她加油，真的非常感謝、感動。「我也在台上公開謝謝尤縣長帶著新北市起飛，一棒接一棒，我們新世代會接下這個棒子」。
蘇巧慧說，自她接任新北市黨部主委，與尤清和許多資深黨員都有很多互動，「老縣長願意帶著我們新世代一起看到新北市的未來，每一樁、每一件，老縣長真的都非常非常的支持我們」。
至於有媒體揭露李四川在小琉球的農地違建沒拆，蘇巧慧說並不清楚相關細節，不過李四川本人曾經表示該拆就拆、沒有例外，所以這件事情還是應該由他本人向社會大眾說明清楚比較好。
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