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陳其邁點名在議會「問台北市政就答高雄」 蔣萬安：我是為國舉才

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天選舉行程滿檔，上午參加客家後援會成立大會。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安今天選舉行程滿檔，上午參加客家後援會成立大會。記者楊正海／攝影

選戰升溫，台北市長蔣萬安和民進黨台北市長參選人沈伯洋，今天都將現身高雄。市長陳其邁昨指蔣萬安在議會的時候，常常人家問台北市政就答高雄，對高雄其實不是很了解。蔣萬安今受訪指出，「我是為國舉才」很關心陳市長任滿後的下一步。

2026九合一選舉

陳其邁昨指出，個人的立場，都非常歡迎蔣萬安、沈伯洋到高雄來走走看看，特別是蔣市長，因為在議會的時候，常常人家問台北市政就答高雄，看起來對高雄其實不是很了解，所以真的非常歡迎蔣市長能夠下來，多走走、多看看。

蔣萬安今天選舉行程滿檔，上午先參加客家後援會成立，再深入綠營票倉，參加大同區後援會成立大會，透過基層動員，加強綠營選區的陸戰。晚間與新北市長參選人李四川赴高雄「大風起-柯志恩高雄勝利大會」，替高雄市長參選人柯志恩站台，到六合夜市掃街。

蔣萬安上午受訪，媒體問他「洋流」的聲勢更好？還是藍營的氣勢強？蔣萬安說，今天他和川伯一起到港都，「川流不息」，為柯志恩加油，今天也會從鳳山到六合夜市，非常期待和所有在地的鄉親一起見面，歡迎大家一起為柯志恩加油。

至於陳其邁指常提到高雄，對高雄不了解，要多去，蔣萬安說，之前是為國舉才，很關心陳市長任滿後的下一步，希望不會給他帶來困擾。

他說，今天很高興也很期待，和川伯來到高雄，為柯志恩加油，也會在下午的時候，到夜市品嚐在地美食，非常期待跟大家見面。

台北市長蔣萬安今天選舉行程滿檔，上午參加客家後援會成立大會受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安今天選舉行程滿檔，上午參加客家後援會成立大會受訪。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安今天選舉行程滿檔，上午參加客家後援會成立大會。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安今天選舉行程滿檔，上午參加客家後援會成立大會。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安今天選舉行程滿檔，上午參加客家後援會成立大會，接受授旗。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安今天選舉行程滿檔，上午參加客家後援會成立大會，接受授旗。記者楊正海／攝影

陳其邁 蔣萬安 高雄 2026九合一選舉 台北市選舉

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