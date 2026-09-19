快訊

多米多羅爆無縫前女友、約女粉！芝芝暗指有報應 她開撕揭渣男罪狀

父女沒合體不是切割 蘇巧慧與蘇貞昌微妙的距離

Gemini變笨「回問題能力突變0」？被酸靠雲端硬碟在撐 他曝關鍵：仍有優勢

聽新聞
0:00 / 0:00

「喊凍蒜」就算賄選？魏平政聲援謝家 質疑押人取供毫無標準

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣議會議長謝典霖涉嫌利用公帑在議會舉辦餐會涉賄選，包括謝典霖及父親謝新隆被羈押、母親鄭汝芬100萬交保，國民黨彰化縣長參選人魏平政出面聲援，檢調在證據不明確下，不應「押人取供」，違背程序正義。記者劉明岩／攝影
彰化縣議會議長謝典霖涉嫌利用公帑在議會舉辦餐會涉賄選，包括謝典霖及父親謝新隆被羈押、母親鄭汝芬100萬交保，國民黨彰化縣長參選人魏平政出面聲援，檢調在證據不明確下，不應「押人取供」，違背程序正義。記者劉明岩／攝影

彰化縣議會議長謝典霖涉嫌利用公帑在議會舉辦餐會賄選案，包括謝典霖及父親謝新隆被羈押、母親鄭汝芬100萬交保。由於謝家力挺國民黨彰化縣長參選人魏平政，鄭汝芬並擔任顧問團團長，魏平政今天出面聲援，強調此一餐會對價關係不明確，根本不構成犯罪，檢調在證據不明確下，不應「押人取供」，違背程序正義。

2026九合一選舉

魏平政今天在競選總部舉行記者會力挺謝家，並以自身法律專業，從訴訟法理與實務角度提出嚴重質疑。魏平政強調，羈押是保障偵查進行的最後強制手段，不代表當事人有罪；檢調在對價關係極度模糊且調查長達兩個半月後，突於選前關鍵時刻發動聲押，已嚴重衝擊人權與程序公義。

魏平政指出，被檢方指控涉及賄選的餐會，是在今年6月間由彰化縣議會舉辦的活動，當時各方候選人根本尚未登記或確定提名。他身為當天出席者之一，目睹現場僅為一般社交聚會，縱有民眾喊「凍蒜」，也屬地方民情表達，何來「以好處換取選票」的犯罪對價關係？若僅因場合有人喊「凍蒜」即被認定為賄選，那未來所有候選人出席地方拜票、中秋烤肉或婚喪喜慶，是否都隨時面臨司法威脅？檢調與法務部若無法給出明確法律標準，將使司法流於恣意執法。

魏平政也對於檢調發動聲押的時機認為完全不符比例原則，此案自行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧舉報至今已超過兩個半月，檢警調早已完成多輪調證與訊問，「既然證據早已蒐集齊備，何來湮滅、偽造、變造證據、勾串、共犯證人之虞？此時動用最嚴厲的羈押手段，必要性到底在哪裡？」檢調選在選舉緊鑼密鼓階段發動大動作，對當事人的人身自由與參選權益造成不可逆的損害。若檢方確掌握事證應依法直接起訴，而非以押代偵。

魏平政表示，他挺身而出並非基於政黨考量，而是基於法律人的良知與對「是非對錯」的堅持。法治社會的核心在於「無罪推定」與「程序正義」，在法院判決確定前，任何人的權利均應獲得維護。

魏平政呼籲檢察官與法院應嚴守「毋枉毋縱」精神，切勿讓司法公信力在選戰風波中蕩然無存，還給謝家與彰化縣民一個真正的程序公義。

彰化縣議會議長謝典霖涉嫌利用公帑在議會舉辦餐會涉賄選，包括謝典霖及父親謝新隆被羈押、母親鄭汝芬100萬交保，國民黨彰化縣長參選人魏平政出面聲援，檢調在證據不明確下，不應「押人取供」，違背程序正義。記者劉明岩／攝影
彰化縣議會議長謝典霖涉嫌利用公帑在議會舉辦餐會涉賄選，包括謝典霖及父親謝新隆被羈押、母親鄭汝芬100萬交保，國民黨彰化縣長參選人魏平政出面聲援，檢調在證據不明確下，不應「押人取供」，違背程序正義。記者劉明岩／攝影

彰化縣議會議長謝典霖涉嫌利用公帑在議會舉辦餐會涉賄選，包括謝典霖及父親謝新隆被羈押、母親鄭汝芬100萬交保，國民黨彰化縣長參選人魏平政出面聲援，檢調在證據不明確下，不應「押人取供」，違背程序正義。聯合報系資料照
彰化縣議會議長謝典霖涉嫌利用公帑在議會舉辦餐會涉賄選，包括謝典霖及父親謝新隆被羈押、母親鄭汝芬100萬交保，國民黨彰化縣長參選人魏平政出面聲援，檢調在證據不明確下，不應「押人取供」，違背程序正義。聯合報系資料照

魏平政 賄選 2026九合一選舉 彰化縣選舉 謝典霖

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

針對謝典霖父子涉賄選被押 王惠美與魏平政異口同聲以4字回應

開議前…檢搶先收傘 收押彰縣議長謝典霖

謝典霖父子涉賄選遭羈押已提抗告 辦公室控「政治恐怖」

謝典霖涉賄遭聲押藍盼辦案政治中立　綠：尊重司法

相關新聞

謝家父子涉案遭羈押被指「選舉提前結束」 魏平政：選舉只能靠自己

彰化縣議會議長謝典霖及父親謝新隆涉嫌賄選案被羈押，失去「彰化南霸天」謝家支持，被認為嚴重衝擊選情艱困的國民黨彰化縣長參選人魏平政，甚至被認為縣長選舉「提前結束了」，魏平政強調這是有心人故意釋放出來，他不會當一回事，因為「選舉只能靠自己」。

「竹北的事情就留在竹北」 黃國昌雲林助選呼籲支持國民黨張嘉郡

藍白竹北市長選舉合作破局，民眾黨主席黃國昌今南下雲林陪同黨籍參選人拜票，受邀參加雲林電競派對與雲林縣長張麗善、國民黨雲林縣長參選人張嘉郡同台，再現藍白合體。黃國昌呼籲民眾黨支持者「集中選票全力支持張嘉郡」，並強調藍白在雲林合作密切，「竹北的事情就留在竹北」。

影／藍營指控蘇貞昌為官邸晚會趕尤清 蘇巧慧：口水之爭沒必要

民進黨新北市長參選人蘇巧慧上午針對藍營市議員指稱前台北縣長尤清，曾在自傳指控繼任縣長蘇貞昌要求他3天內搬離縣長官邸，只因要幫蘇巧慧辦耶誕晚會。她說根本就沒有什麼晚會，這種口水之爭真的是沒有必要。

影／「超強母雞」輔選是否到高雄？盧秀燕：議會總質詢期…有點分身乏術

台中市議員豐后區參選人連佳振與市長參選江啟臣聯合競選總部今天成立，市長盧秀燕和江啟臣都到場助講，台北市長參選人蔣萬安和沈伯洋都要到高雄助選，被問到是否會也會到高雄助選，盧秀燕表示，全國各地包括縣市長、議員、里長、鄉鎮長，通通在邀請她，因為她現在還在市議會總質詢時間，有點分身乏術，所以她只能利用周日積極來幫忙。

影／蘇巧慧澄清當年沒辦耶誕趴 呂家愷：那為什麼急著趕走尤清？

針對民進黨籍前台北縣長尤清自傳記載，蘇貞昌就任台北縣長時，以就讀台大的女兒要舉辦耶誕晚會為由，要求尤清3天內搬離縣長官舍，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今則表示沒有舉辦耶誕趴，國民黨發言人、新北市議員呂家愷今持續質疑，如果沒辦耶誕趴，那你們蘇家為何還要急著趕走尤清？為什麼要羞辱一位為台北縣付出多年的老縣長？

台中藍營江啟臣拋「烏日20分鐘生活圈」喊：加倍建設讓鄉親引以為榮

國民黨台中市長參選人江啟臣昨晚在烏日辦問政說明會時說，烏日是中台灣第三大門戶，他提出「20分鐘生活圈」政見，盼鄉親以選票作為後盾，讓地方有更強的民意向中央爭取建設，他一定以加倍建設回報烏日，讓鄉親以身為烏日人為榮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。