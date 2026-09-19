「喊凍蒜」就算賄選？魏平政聲援謝家 質疑押人取供毫無標準

彰化縣議會議長謝典霖涉嫌利用公帑在議會舉辦餐會賄選案，包括謝典霖及父親謝新隆被羈押、母親鄭汝芬100萬交保。由於謝家力挺國民黨彰化縣長參選人魏平政，鄭汝芬並擔任顧問團團長，魏平政今天出面聲援，強調此一餐會對價關係不明確，根本不構成犯罪，檢調在證據不明確下，不應「押人取供」，違背程序正義。

魏平政今天在競選總部舉行記者會力挺謝家，並以自身法律專業，從訴訟法理與實務角度提出嚴重質疑。魏平政強調，羈押是保障偵查進行的最後強制手段，不代表當事人有罪；檢調在對價關係極度模糊且調查長達兩個半月後，突於選前關鍵時刻發動聲押，已嚴重衝擊人權與程序公義。

魏平政指出，被檢方指控涉及賄選的餐會，是在今年6月間由彰化縣議會舉辦的活動，當時各方候選人根本尚未登記或確定提名。他身為當天出席者之一，目睹現場僅為一般社交聚會，縱有民眾喊「凍蒜」，也屬地方民情表達，何來「以好處換取選票」的犯罪對價關係？若僅因場合有人喊「凍蒜」即被認定為賄選，那未來所有候選人出席地方拜票、中秋烤肉或婚喪喜慶，是否都隨時面臨司法威脅？檢調與法務部若無法給出明確法律標準，將使司法流於恣意執法。

魏平政也對於檢調發動聲押的時機認為完全不符比例原則，此案自行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧舉報至今已超過兩個半月，檢警調早已完成多輪調證與訊問，「既然證據早已蒐集齊備，何來湮滅、偽造、變造證據、勾串、共犯證人之虞？此時動用最嚴厲的羈押手段，必要性到底在哪裡？」檢調選在選舉緊鑼密鼓階段發動大動作，對當事人的人身自由與參選權益造成不可逆的損害。若檢方確掌握事證應依法直接起訴，而非以押代偵。

魏平政表示，他挺身而出並非基於政黨考量，而是基於法律人的良知與對「是非對錯」的堅持。法治社會的核心在於「無罪推定」與「程序正義」，在法院判決確定前，任何人的權利均應獲得維護。

魏平政呼籲檢察官與法院應嚴守「毋枉毋縱」精神，切勿讓司法公信力在選戰風波中蕩然無存，還給謝家與彰化縣民一個真正的程序公義。

彰化縣議會議長謝典霖涉嫌利用公帑在議會舉辦餐會涉賄選，包括謝典霖及父親謝新隆被羈押、母親鄭汝芬100萬交保，國民黨彰化縣長參選人魏平政出面聲援，檢調在證據不明確下，不應「押人取供」，違背程序正義。記者劉明岩／攝影