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謝典霖父子涉賄選遭羈押已提抗告 辦公室控「政治恐怖」

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣議會議長謝典霖涉嫌利用公帑在議會舉辦餐會涉賄選，包括謝典霖及父親謝新隆被羈押、母親鄭汝芬100萬交保，謝典霖辦公室質疑是「押人取供」，「政治恐怖」介入。聯合報系資料照
彰化縣議會議長謝典霖涉嫌利用公帑在議會舉辦餐會涉賄選，包括謝典霖及父親謝新隆被羈押、母親鄭汝芬100萬交保，謝典霖辦公室質疑是「押人取供」，「政治恐怖」介入。聯合報系資料照

彰化縣議會議長謝典霖涉嫌利用公帑在議會舉辦餐會賄選案，包括謝典霖及父親謝新隆被羈押、母親鄭汝芬100萬交保，其中謝新隆被羈押部分，昨天已提起抗告；謝典霖辦公室今天發表聲明，認為已非單純的司法偵辦，質疑是「押人取供」，是赤裸裸「政治恐怖」的介入。

2026九合一選舉

謝典霖辦公室指出，羈押非有罪判決，無罪推定不容踐踏，羈押禁見僅是刑事訴訟程序中的預防性強制處分，絕非有罪判決。在法院判決確定前，任何人都應享有「無罪推定」的憲法保障。謝典霖尚未經法院判決有罪，卻遭裁定羈押禁見，這不僅直接限制了其人身自由，更嚴重衝擊、剝奪了候選人親自參與民主選舉的平等權利。

謝典霖辦公室質疑，此案偵辦的時機巧合、急迫性惹議，檢調淪為政治打手？更令人無法接受的是，從特定政黨人士率先發動政治攻擊、公開檢舉，到檢調大動作搜索、聲押、禁 見，整個過程與選舉時程高度重疊。檢方雖以涉嫌違反公職人員選舉罷免法及有逃亡、滅證、串證之虞為由聲請羈押，但這全屬單方之司法主張，並非最終判決。

謝典霖辦公室指出，一場公開的議事論壇與餐會活動，是如何被抹黑扭曲成這般田地？選舉倒數的敏感時刻，動用如此強烈的強制處分，究竟有無「非羈押不可」的急迫理由？當政治人物率先發動攻勢，司法隨即配合重手介入，讓未定罪的候選人被迫噤聲、無法參與競選，有權質疑：「這不是政治恐怖，什麼才是政治恐怖？這不是司法介入政治，什麼才是司法介入政治？」

辦公室強調，司法若失衡，受害的是全體台灣民主，必須嚴正警告司法若失去公平一致的標準，今天能用強制手段影響謝典霖的選舉，明天同樣的恐怖手段就可能落在任何不受執政者歡迎的政治人物身上。

謝典霖辦公室強調，司法絕對不能成為執政黨打擊異己的武器，更不能讓「押人取供」成為排除政治競爭對手的黑手。面對司法與政治的不公，絕不妥協。

2026九合一選舉 謝典霖 賄選 彰化縣選舉

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