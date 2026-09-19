中捷藍線進度慢 陳世凱批盧秀燕牽拖「中央補助是做到哪給到哪」

民進黨台中市長參選人何欣純今天在本命區大里成立後援會，副總統蕭美琴到場。交通部長陳世凱登台表示，台中捷運藍線至今1公分都還沒做，市長盧秀燕說中央卡台中，但中央補助不能隨便給，地方做到哪、中央給到哪，盧市府做不出來牽拖中央，台中需要更有執行力的市長。

陳世凱表示，擔任交通部長後只要遇到何欣純，何都會爭取屯區的交通建設。台74線台中環線，是屯區鄉親每天通勤的重要道路，這幾年在何欣純爭取下爭取了3個匝道；台63線中投公路，過去到國道3號還要下平面道路，何欣純也爭取到立體交流道，行政院長卓榮泰已經簽名核定了。

陳世凱指出，前總統蔡英文上任至今10年，中央對台中交通建設投注1300多億元，包含市區鐵路高架化300多億元、中捷綠線300多億元，藍線現在1公分還沒蓋，中央也已經投注600多億元。

陳世凱強調，綠線是從前市長胡志強、林佳龍開始，到盧秀燕任內完成，盧任內推動的藍線，遲遲沒有開始蓋；盧甩鍋中央，說是「中央卡地方」，他擔任交通部長才知道，真的不是這樣，交通部對地方每條捷運都大力支持、投資、補助，但捷運還是地方應辦事項，市府沒有進度，不能怪中央不給錢。

陳世凱說，中央要給錢很簡單，「你做到哪，我給到哪」，台中市政府要130億元，但是到目前為止，有看到藍線蓋好1公分嗎？沒有看到任何進度，就要一堆錢，這不是真的要錢，是自己做不出來，需要找個人牽拖，再說「中央不給錢卡藍線」。

「台中已經等8年了，台中要跑起來」！陳世凱高呼，何欣純能成為有執行力的市長，她的競選宣傳照是跑步的樣子，正是因為希望台中接下來要跑起來，捷運橘線、台中機場擴建等建設不能等。

陳世凱批評，台中過去8年只會辦購物節買東西，沒有建設，他也是台中市民，希望自己的小孩未來能搭捷運；國民黨台中市長參選人江啟臣參選到現在沒來過屯區，若當選也會沿用盧市府團隊，台中需要有執行力的市長，拜託鄉親投給何欣純，未來何在地方、陳在中央，共同幫大家爭取建設。