影／「超強母雞」輔選是否到高雄？盧秀燕：議會總質詢期…有點分身乏術

台中市議員豐后區參選人連佳振與市長參選江啟臣聯合競選總部今天成立，市長盧秀燕和江啟臣都到場助講，台北市長參選人蔣萬安和沈伯洋都要到高雄助選，被問到是否會也會到高雄助選，盧秀燕表示，全國各地包括縣市長、議員、里長、鄉鎮長，通通在邀請她，因為她現在還在市議會總質詢時間，有點分身乏術，所以她只能利用周日積極來幫忙。

盧秀燕今天為連佳振助講後受訪表示，連佳振從里長出身，因為表現得實在太好，為民喉舌、做得很好，爭取很多建設。所以提名他競選市議員。她說連佳振如果成功，代表基層出頭天；他如果成功，代表重視地方聲音、為民服務的基層，能夠有更上一層樓的機會，所以連佳振的成功和當選，代表基層受到重視。盧秀燕呼籲，所有的這些好朋友們，大力支持連家振，讓他高票當選。

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被問到助選行程，盧秀燕表示，2026地方大選，今年九合一選舉，那距離今天只剩 70 天，時間非常緊迫，她全國各地，包括縣市長、包括議員、里長、鄉鎮長等，通通在邀請，她實在因為現在還在總質詢時間，有點分身乏術，所以只能利用禮拜天，積極來幫忙。

​她說今天要第一次跨海到外島去，到澎湖去助選。因為外島也很重要，所以今天是她第一次，要到外島去幫澎湖助選，她希望所有優質的、為民發聲、同時爭取建設、同時以民為念的人，都能夠高票當選。盧秀燕最後再喊「連佳振當選！」

台中市議員豐后區參選人連佳振與市長參選江啟臣聯合競選總部今天成立，市長盧秀燕和江啟臣都到場助講。記者游振昇／攝影

台中市議員豐后區參選人連佳振與市長參選江啟臣聯合競選總部今天成立，市長盧秀燕和江啟臣都到場助講。記者游振昇／攝影

台中市議員豐后區參選人連佳振與市長參選江啟臣聯合競選總部今天成立，市長盧秀燕和江啟臣都到場助講。記者游振昇／攝影